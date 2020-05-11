Шведский стартап X Shore представил совершенно бесшумную «водную Tesla»

Электрическая лодка шведского стартапа X Shore развивает скорость до 40 узлов, а заряда ее аккумулятора хватает на 100 морских миль. При этом движется судно совершенно бесшумно.

Шведский стартап X Shore представил «водную Tesla» — электрическую лодку X Shore Eelex 8000. По словам основателя компании миллиардера Конрада Бергстрема, он руководствовался теми же принципами, что и Илон Маск.

Бергстрем поставил перед собой задачу создать электрическую лодку, которая будет превосходить аналоги на ископаемом топливе. При этом он сделал ставку на дальность и высокую производительность и решил сначала наладить производство дорогих модели в небольших объемах, а затем перейти к массовому выпуску. Легко заметить, что X Shore напрямую копирует ранний стиль бизнеса Tesla: от эксклюзива к массовости.

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Однако, по словам Бергстрема, сделать электрическую лодку оказалось сложнее, чем электромобиль. Причина в том, что плотность воды в сотни раз выше, чем у воздуха, так что лодочный мотор потребляет намного больше энергии. Чтобы добиться результата, X Shore пришлось разработать заодно и более эффективный корпус, и новую трансмиссию.

В компании утверждают, что заряда Eelex 8000 хватает на 100 морских миль — то есть 185 км. Максимальная скорость судна составляет 40 узлов (74 км/ч). По словам Бергстрема, двигатель электрической лодки совершенно бесшумный, так что все, что услышит ее экипаж — шум воды.

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Стоимость судна составит около $340 000, однако в будущем X Shore планирует запустить производство боле дешевых моделей.

источник: xshore.com