Shimon — робот музыкант; играет на маримбе, поет, пишет песни и сочиняет музыку (видео)

Предполагается, что роботы обычно выполняют тяжолую работу, но оказывается даже творческая работа не защищена от автоматизации. Робот Shimon — музыкальный маэстро, играющий на маримбе, научился петь, танцевать, писать тексты песен и сочинять свои собственные мелодии. Более того, он собирается в тур, чтобы продвинуть свой первый альбом.

Ранее Shimon был более сосредоточен на маримбе создавая простые мелодии. Теперь он стал более разносторонним, и в результате его карьера развивается. По правде говоря, первый сингл Шимона Into Your Mind на самом деле чертовски запоминающийся.

Shimon наращивает свое мастерство так же, как и другие творческие роботы — получая огромное количество данных из существующих человеческих примеров. В данном случае это означало 50000 текстов из джаза, рока и хип-хоп музыки.

С такой базой Shimon начал создавать свои собственные тексты из правил, которые он выучил. Но это нечто большее, чем просто повторять «да, малыш сегодня вечером» — команда позаботилась о том, чтобы робот понял основные составляющие, которые делают музыку привлекательной.

«Есть много систем, которые используют глубокое обучение, но тексты разные, — говорит Ричард Савери. «Способ, которым семантическое значение движется через лирику, отличается. Кроме того, рифма и ритм, очевидно, очень важны для лирики, но это не так, как в других генераторах текста. Таким образом, мы используем глубокое обучение для создания текстов, но это также сочетается с семантическими знаниями»

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Создатель робота, профессор технологий из Джорджии Джил Вайнберг, начинает с того, что дает ему тему, такую ​​как космос, и робот затем пишет тексты на основе этой темы.

«Вы получите слово, подобное «шторму», а затем оно сгенерирует целую кучу связанных слов, например, «дождь», — говорит Савери. «Это создает цикл генерации большого количества материала, принятия решения о том, что хорошо».

Робот также может встроиться в некоторые мелодии своего собственного производства, но по большей части они составлены Вайнбергом, чтобы соответствовать лирике Shimon.

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У робота теперь намного больше присутствия на сцене, чем было ранее. Конечно, он все еще играет на маримбе, но теперь он делает это быстрее и варьируется от мягкого до сильного динамического диапазона.

Теперь он сам поет свои собственные тексты. Команда Университета Помпеу Фабра разработала для него уникальный голос, используя собственные алгоритмы машинного обучения, обученные сотням песен.

Shimon также получил новое лицо. Там, где он когда-то выглядел как невыразительный металлический шарик, теперь появились дрожащие брови, рот, который синхронизируется с его пением, и движения головы, которые позволяют ему лучше передавать эмоции.

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Сотрудничество между роботом и человеком — это только начало. Команда говорит, что Shimon и группа выпустят альбом в ближайшие несколько месяцев, состоящий из восьми-десяти песен. После этого запланирован даже тур.

источник: news.gatech