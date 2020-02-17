Шасси от скейтборда, Hyundai будет использовать в качестве основы для будущих электромобилей

Hyundai Motor Group вкладывает свои средства в летающие такси, самодвижущиеся грузовики и стартапы с электромобилями, и делает все возможное, когда речь заходит о будущем автомобилей. Корейский автопроизводитель объединился с калифорнийским стартапом Canoo, намереваясь использовать шасси от скейтборда этой компании в качестве основы для будущих электромобилей Hyundai и Kia.

Hyundai вкладывает инвестиции в стартап EV, чье шасси для скейтборда он надеется использовать для разработки специализированных коммерческих автомобилей. Он придерживается амбиций в отношении своего нового сотрудничества с Canoo, чье шасси для скейтборда представляет собой автономный блок, в котором размещены ключевые компоненты автомобиля, и, по словам компании, может быть установлено в любой конструкции кабины.

Hyundai видит, что эта универсальная архитектура открывает новые возможности при разработке будущих электромобилей, делая производство проще и дешевле, что, как он надеется, отразится на окончательной цене на его автомобили.

HYUNDAI ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ, КАК БУДЕТ ЗАРЯЖАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ БЕЗ ПРОВОДОВ (ВИДЕО)

«Мы были очень впечатлены скоростью и эффективностью, с которой Canoo разработали свою инновационную архитектуру EV, что делает их идеальным партнером для нас, чтобы стать лидером в будущей индустрии мобильности», — говорит Альберт Бирманн, руководитель отдела исследований и разработок Hyundai Motor Group. «Мы будем сотрудничать с инженерами Canoo для разработки рентабельной концепции платформы Hyundai, которая будет автономна и пригодна для массового внедрения».

Canoo, со своей стороны, занимается созданием электромобилей типа EV по предоплате и недавно открыла список ожидания для своего первого электромобиля. Ожидается, что это произойдет не раньше 2021 года, но его успехов тем временем было достаточно, чтобы произвести впечатление на одного из сильнейших игроков отрасли.

«Мы усердно работали над созданием нового смелого электромобиля, и партнерство с таким глобальным лидером, как Hyundai, является проверочным моментом для нашей молодой компании», — говорит Ульрих Кранц, ответственный за Canoo. «Для нас большая честь помочь Hyundai исследовать концепции архитектуры EV для их будущих моделей».

MERCEDES-BENZ ПРЕДСТАВИЛ КОНЦЕПТ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ СО СМЕННЫМИ МОДУЛЯМИ (ВИДЕО)

Инвестиции в Canoo и Arrival составят 87 млрд. долл. США, которые Hyundai Motor Group обязалась инвестировать в электрификацию и другие ориентированные на будущее технологии мобильности в течение следующих пяти лет, с целью получения 25 процентов от общего объема продаж.

источник: hyundai