Шаблон для кладки кирпича облегчит работу не только новичкам, но и профессионалам (видео)

Кирпич считается основным строительным материалом и часто используется для возведения частных домов. Довольно большое количество застройщиков предпочитает производить кладку стен своими руками. Не имея достаточного опыта работы и специальных приспособлений, сделать это красиво и аккуратно бывает сложно.

Чтобы получить ровный ряд кирпича нужно точно выдерживать толщину слоя цементного раствора. Слишком тонкий слой обладает низкими сцепными свойствами, в результате чего стена получится недостаточно прочной и быстро разрушится. Ряды кирпича, уложенные на чрезмерно толстый слой цементного раствора, получаются кривыми и некрасивыми. Оптимальная толщина кладочного шва для одинарного кирпича должна составлять не более 10-12 мм.

Чтобы избежать подобных проблем, строителями давно уже придумано нехитрое приспособление, называющееся кондуктором или шаблоном. Оно имеется в свободной продаже. При желании шаблон довольно легко сделать самостоятельно. Использование кондуктора поможет не только новичкам, оно значительно облегчит работу и профессиональным каменщикам.

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Кондукторы заводского изготовления производятся из прочного пластика, для самодельного шаблона используют деревянные рейки. Приспособление представляет собой рамку, ширина которой соответствует размерам применяемого для строительства кирпича. Для правильной фиксации на кирпиче, рамка снабжена ограничителями. Раствор накладывается внутрь рамки и выравнивается мастерком. Перед укладкой кирпича рамку передвигают дальше по стенке.

Сначала нужно определить размеры шаблона, исходя из ширины кирпича. Длина должна обеспечивать удобство его перемещения. Из струганных деревянных реек толщиной 10-12 мм выпиливают две заготовки, которые послужат продольными стенками кондуктора. Затем делают поперечины рамки. Эти детали можно также отрезать от рейки, но для большей надежности лучше использовать две металлические пластины.

В каждой из поперечин сверлят по четыре отверстия, после чего прикручивают саморезами поверх продольных стенок шаблона. После этого рамку переворачивают и на нижней части реек отмечают ширину кирпича. По этим линиям крепят ограничители, которые делают из тонких реек или алюминиевого уголка. Ограничитель не позволит рамке смещаться в сторону и обеспечит правильное распределение раствора.

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Чтобы деревянные и металлические детали приспособления не разбухали и не подвергались коррозии в процессе работы, кондуктор нужно покрасить или пропитать маслом.

источник: plastsmart