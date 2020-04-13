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Семья из Австралии построила полностью энергоэффективный дом. Опыт! (фото)

13.04.2020
Семья из Австралии построила полностью энергоэффективный дом. Опыт!

Этот впечатляющий дом Глэйд, Кло и их двух маленьких детей расположен на живописной территории недалеко от Мельбурна, Австралия площадью 12 акров, и полностью отключен от сети, вырабатывая всю свою энергию от солнечной системы, которая расположена на крыше дома.

Семья из Австралии построила полностью энергоэффективный дом. Опыт!

 

Невероятно, но этот дом имеет солнечные панели на крыше, которые вырабатывают целых 4 кВт, в сочетании с 36 кВт аккумуляторов. Этот дом вырабатывает достаточно электричества для питания не только всех необходимых приборов, включая кондиционер, но мастерской, которая также находится на участке.

Семья из Австралии построила полностью энергоэффективный дом. Опыт!

Дом был построен Глэйдом и Кло, почти полностью из материалов, которые были найдены на свалке. Благодаря тому, что подавляющее большинство строительных материалов было переработано из мусора, а также благодаря труду, проделанному супружеской парой, стоимость дома уложилась в скромный бюджет всего в 10 000 австралийских долларов, не считая солнечную систему.

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Удобная кухня с полукруглой мойкой, встроенным духовым шкафом и холодильником удовлетворяет все потребности семьи. Есть две спальни, обе наверху под крышей, большая по размеру кухня и много свободного места для детей, чтобы играть. Учитывая, что Глэйд работает каменщиком, пара в конечном итоге планирует построить каменный дом на участке, а этот дом решила построить в качестве эксперимента, некой переходной ступеньки.

источник: houseporn

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