Семья из Австралии построила полностью энергоэффективный дом. Опыт! (фото)

Этот впечатляющий дом Глэйд, Кло и их двух маленьких детей расположен на живописной территории недалеко от Мельбурна, Австралия площадью 12 акров, и полностью отключен от сети, вырабатывая всю свою энергию от солнечной системы, которая расположена на крыше дома.

Невероятно, но этот дом имеет солнечные панели на крыше, которые вырабатывают целых 4 кВт, в сочетании с 36 кВт аккумуляторов. Этот дом вырабатывает достаточно электричества для питания не только всех необходимых приборов, включая кондиционер, но мастерской, которая также находится на участке.

Дом был построен Глэйдом и Кло, почти полностью из материалов, которые были найдены на свалке. Благодаря тому, что подавляющее большинство строительных материалов было переработано из мусора, а также благодаря труду, проделанному супружеской парой, стоимость дома уложилась в скромный бюджет всего в 10 000 австралийских долларов, не считая солнечную систему.

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Удобная кухня с полукруглой мойкой, встроенным духовым шкафом и холодильником удовлетворяет все потребности семьи. Есть две спальни, обе наверху под крышей, большая по размеру кухня и много свободного места для детей, чтобы играть. Учитывая, что Глэйд работает каменщиком, пара в конечном итоге планирует построить каменный дом на участке, а этот дом решила построить в качестве эксперимента, некой переходной ступеньки.

источник: houseporn