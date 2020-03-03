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Секретный проект Маска Roadrunner начнет производство дешевых аккумуляторов для электромобилей

03.03.2020
Секретный проект Маска Roadrunner начнет производство дешевых аккумуляторов для электромобилей

Tesla сообщила, что вскоре компания сама займется производством аккумуляторов для своих электромобилей. Все началось с приобретения стартапа Maxwell, разработчика суперконденсаторов и другой, более интересующей Илона Маска технологии. Затем, на встрече с акционерами, глава Tesla подтвердил, что собирается запустить производство собственных батарей.

Секретный проект Маска носит название Roadrunner, его цель — серийное производство новых элементов питания, более дешевых и с повышенной плотностью энергии. В них будут задействованы технологии, которые разрабатывают команды специалистов компании, включая ученых из Канады под руководством Джеффа Дана. Работы ведутся в тайне на протяжении нескольких месяцев.

Tesla уже проводила испытания прототипа батарей, которые разрабатывают в рамках проекта Roadrunner. Руководство компании считает, что новые элементы питания появятся в аккумуляторах для электромобилей, а также в промышленных системах хранения энергии.

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Как выразился Жером Гиллен, главный разработчик автопилота в Tesla, команда разработчиков модуля батареи — это «главный ингредиент секретного соуса Tesla».

источник: electrek

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