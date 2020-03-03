Секретный проект Маска Roadrunner начнет производство дешевых аккумуляторов для электромобилей

Tesla сообщила, что вскоре компания сама займется производством аккумуляторов для своих электромобилей. Все началось с приобретения стартапа Maxwell, разработчика суперконденсаторов и другой, более интересующей Илона Маска технологии. Затем, на встрече с акционерами, глава Tesla подтвердил, что собирается запустить производство собственных батарей.

Секретный проект Маска носит название Roadrunner, его цель — серийное производство новых элементов питания, более дешевых и с повышенной плотностью энергии. В них будут задействованы технологии, которые разрабатывают команды специалистов компании, включая ученых из Канады под руководством Джеффа Дана. Работы ведутся в тайне на протяжении нескольких месяцев.

Tesla уже проводила испытания прототипа батарей, которые разрабатывают в рамках проекта Roadrunner. Руководство компании считает, что новые элементы питания появятся в аккумуляторах для электромобилей, а также в промышленных системах хранения энергии.

ИЛОН МАСК СООБЩИЛ, ЧТО НОВЫЙ TESLA ROADSTER БУДЕТ «ЛЕТАТЬ»

Как выразился Жером Гиллен, главный разработчик автопилота в Tesla, команда разработчиков модуля батареи — это «главный ингредиент секретного соуса Tesla».

источник: electrek