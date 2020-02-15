Секрет успеха Tesla — это дешевые аккумуляторы

Tesla остается лидером рынка электромобилей, однако вскоре она может столкнуться с полноценной конкуренцией со стороны других автопроизводителей, активно переводящих свои производства на выпуск электрокаров.

Но потеснить компанию Илона Маска будет сложно, секрет ее успеха не только в высокой скорости принятия управленческих, инженерных и маркетинговых решений, но и в дешевизне применяемых аккумуляторов, самой дорогой составляющей электромобиля.

Как подсчитали аналитики из Cairn Energy Research Advisors, в прошлом году стоимость комплектов цилиндрических батарей, которые используются в автомобилях Tesla, составляла $158 за кВт*ч. Конкуренты используют батареи другой формы, которые более дорогие. Например, плоские батареи Porsche Taycan и Chevrolet Bolt EV стоят по $200 за кВт*ч. Призматические батареи, используемые BMW, еще дороже — до $253 за кВт*ч.

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Автопроизводители не раскрывают стоимость используемых в своих машинах аккумуляторов, поэтому исследователям Cairn Energy пришлось рассчитывать ее с помощью сложной математической модели. Она включала в себя более 500 переменных, включая цены на сырье и химикаты.

Анализ также выявил, что начиная с 2016 года цены на батареи значительно снизились. Тогда стоимость цилиндрических, плоских и призматических аккумуляторов составляла $265, $285 и $320 за кВт*ч соответственно. Как можно заметить, именно цилиндрические батареи подешевели более всего.

Если эта тенденция продолжится, то к 2030 году стоимость 1 кВт*ч для цилиндрических батарей составит $98, для плоских — $137 и для призматических — $143.

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Таким образом, правильный выбор аккумуляторов будет поддерживать лидерство Tesla даже спустя десять лет.

источник: businessinsider