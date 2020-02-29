Seat представил компактный электромобиль Mii Electric с батареей 36,8 кВтч и запасом хода 260 км

Seat представил серийный электромобиль Mii Electric с мощностью 61 кВт, батареей 36,8 кВтч и запасом хода 260 км (WLTP), продажи стартуют в 2020 году.

Испанский автопроизводитель Seat анонсировал скорый выход компактного городского электромобиля Mii Electric. Модель представляет собой электрическую версию одноименной ДВС-модели, которая в свою очередь является близнецом моделей-одноклассников по концерну Volkswagen AG — VW Up! и Skoda Citigo.

Электромобиль Seat Mii Electric оснащается электродвигателем мощностью 61 кВт (83 л.с.) с крутящим моментом 212 Нм, который позволяет разогнать этот ситикар с 0 до 50 км/ч за 3,9 секунды (максимальная скорость — 130 км/ч). Модель оснащается батареей емкостью 36,8 кВтч, которая обеспечивает запас хода на уровне 260 км по измерительному циклу WLTP. Заряд батареи от 0 до 80% емкости занимает 4 часа в режиме AC 7,2 кВт или 1 час в режиме DC 40 кВт.

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Внешность Seat Mii Electric аналогична ДВС-версии, разработчики лишь немного обновили дизайн с помощью шильдиков, нового дизайна 16-дюймовых колесных дисков и изменений в интерьере. Габариты модели составляют 3557x1645x1478 мм, колесная база — 2420 мм, емкость багажника — 250 литров.

Новинка будет предлагаться в цветах Deep Black, Candy White, Tornado Red, Costa Blue и Tungsten Silver. Покупателю будут доступны два уровня отделки салона, с пятью дополнительными комплектами оборудования: Garage, Easy Flex, Below Zero, Home Charge и FAST.

Также владелец получит фирменное мобильное приложение Seat Connect, которая позволит удаленно уточнить текущие показатели поездки, местоположение на парковке, статус блокировки дверей и кондиционера и т.д.

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Электромобиль Seat Mii Electric будут продавать на всех ключевых европейских рынках, при этом компания обещает стоимость на уровне аналогичном ДВС-моделям данного класса. Производство бензиновой версии Seat Mii закончится в июле 2019 года, после чего сборочные линии на заводе в Братиславе (Словакия) перенастроят на производство электрической версии Seat Mii Electric.

Серийная сборка новинки стартует в четвертом квартале 2019 года, первые поставки покупателям начнутся до конца года.