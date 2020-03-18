Сборные дома элит класса Starck & Riko — производят до 50 % больше энергии, чем потребляют

Французский дизайнер и архитектор Филипп Старк совместно со словенским производителем быстровозводимых домов Riko разработали и выпустили новую линейку высококачественных сборных домов элит класса под названием Starck & Riko. Модельный ряд сборных доступных технологичных (или P.A.T.H.) домов, которые могут генерировать значительно больше энергии, чем требуется, представлен 34 различными вариантами планировок.

Потенциальные покупатели могут выбрать дома площадью от 40 до 350 квадратных метров, с количеством комнат от одной до восьми, расположенные на одной или двух этажах.

Заказчик также может выбрать и тип внешней отделки дома: полностью из стекла или дерева, или комбинированной, сочетающей стекло и дерево. Впрочем, возможности выбора отделки, как внешней, так и внутренней, а также типа кровельного покрытия ограничиваются лишь размерами кошелька покупателя. Дома построены в соответствии с энергетическими стандартами BEPOS.

P.A.T.H. дома Starck & Riko могут похвастаться окнами с тройным остеклением 63-миллиметровой толщины, а также теплоизоляцией из каменной ваты, стекловолокна или целлюлозы (на выбор). Толщина теплоизоляционного слоя определяется климатическими условиями района, где будет установлен дом.

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Для автономного производства энергии дом может быть оснащен системой солнечных батарей Easy Roof от компании IRFTS. Эта система включает в себя 36 панелей DualSun, которые генерируют электричество и тепло для горячей воды, а также 22 стандартных фотоэлектрических панелей. В общей сложности система способна генерировать 11,8 МВт-ч электроэнергии в год и обеспечивать 70% потребности в горячей воде.

Дополнительные специальные опции включают крышные ветровые турбины мощностью 450 или 1000 Ватт, разработанные самим Старком и произведенные компанией Pramac. Также доступны для установки система сбора и фильтрации дождевой воды и эффективная дровяная печь SPEETA.

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Как заявляет компания Riko, демонстрационный дом Montfort производит до 50 процентов больше энергии, чем потребляет, однако, не уточняет, по каким расчетам эти цифры были получены.

источник: starckwithriko