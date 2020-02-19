Сборная ванна с системой подогрева воды

Летний сезон подошел к концу, а значит, о купании на свежем воздухе на время придется забыть. Как бы ни так!

Для тех, кто не хочет мириться с данным обстоятельством, есть отличный выход — складная ванна Nomad Collapsible Hot Tub с системой подогрева воды.

Ее можно установить во дворе собственного дома или взять с собой в поездку на природу и наслаждаться водными процедурами прямо под открытым небом и в любую погоду.

Конструкция новинки состоит из комплекта металлических элементов, которые образуют каркас, и натягивающейся на него купели из полимерной пленки. Ванну можно быстро собрать-разобрать, сложить в специальную сумку и перевезти в багажнике автомобиля.

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Воду в нее легко накачать из ближайшего источника с помощью насоса или налить из шланга, подключенного к водопроводу.

Для нагрева воды служит похожий на большой кипятильник стальной нагреватель. Его присоединяют к ванне через предусмотренные для этого отверстия и поджигают газовую горелку или дрова, расположенные внутри спирали «кипятильника».

На разогрев воды до 40°С понадобится не более 2,5 часов, но все, конечно, зависит еще и от температуры окружающего воздуха. А далее можно отключить нагреватель или оставить его в рабочем состоянии для поддержания тепла.

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Ванна Nomad Collapsible Hot Tub довольно вместительна (диаметр 152 см, высота 142 см), поэтому одновременно в ней могут наслаждаться водными процедурами до 5 человек. Вес изделия в собранном состоянии (без воды) — 9 кг.