Сауна или баня? Секреты планирования и построения

Дачу или загородный дом невозможно представить без бани или сауны. Сауна — это место отдыха и релаксации. С тех пор как посещение парилки стало синонимом полноценного отдыха, редкий загородный дом обходится без бани или сауны.

Однако нужно понимать, что ваше самочувствие зависит не только от того, что и как лечит баня. Очень важно и то, насколько правильно она спланирована и построена. Причем думать об этом нужно с самого первого этапа — с ее проекта.

Сауна или баня?

Финская сауна и русская баня похожи и по устройству, и по воздействию на организм. Но между ними есть и различия. И главное состоит в качестве воздуха внутри помещения, а именно в его температуре и влажности.

В бане воздух нагревается до +60…+70 °С (чаще — до +40…+60 °С), а его относительная влажность составляет 60–80%. Когда мы сбрызгиваем водой раскаленные камни, в воздухе образуется небольшое количество легкого пара. Поскольку теплоемкость пара значительно выше, чем сухого воздуха, он хорошо прогревает весь организм, но при этом не обжигает дыхательные пути.

В сауне горячий воздух сухой, влажность его не превышает 5–15%. Температура воздуха здесь +80…+120 °С, а кожи человека — +45…+50 °С, т.е. максимально допустимая, которую можно вытерпеть. Такую температуру в сухом воздухе мы переносим намного легче, чем во влажном. Но при условии, что воздух в парной неподвижен и человек в ней спокойно сидит или стоит.

Один из главных принципов эффективности сауны — контрастное воздействие температур. Поэтому прогрев тела обязательно чередуется с охлаждением. После парной нужно окунуться с головой в холодную воду.

Вариантов сооружения сауны или бани много, но чаще всего их строят отдельно либо размещают в одном из помещений дома.

МОБИЛЬНАЯ СБОРНАЯ САУНА С ПАНОРАМНЫМ ОКНОМ В ВИДЕ «БОЧКИ» СОБИРАЕТСЯ ВСЕГО ЗА 8 ЧАСОВ

Современные сауны обустраивают и в частных домах, и в обычных квартирах. В любом случае важно создать в парилке правильное соотношение температуры и влажности воздуха. Чтобы ускорить прогрев парной и дольше поддерживать в ней необходимую температуру, надо обеспечить ограждающие конструкции теплозащитой. Материалы для ее устройства должны быть экологически чистыми.

При выборе любого варианта — бани или сауны — все равно встает вопрос: как утеплить парилку, чтобы сохранить необходимое нам тепло и в то же время защитить стены, потолок и пол от сырости?

Материалы для бани и сауны

Чтобы создать внутри помещения наилучший микроклимат, баню или сауну строят из дерева. Парную изнутри обшивают досками из хвойной древесины, у которой много ценных для бани свойств:

— низкая теплопроводность,

— пористость,

— высокие тепло- и влагоемкость.

Хвойную вагонку перед обшивкой обессмоливают, чтобы на ней не появлялись «выпоты» (смоляные пятна). Часто используют и осиновую вагонку — влагостойкую и обладающую лечебными свойствами.

Обшивку парной не красят и не покрывают лаком. При нагреве любое покрытие будет затруднять удаление пара из помещения. Кроме того, оно может выделять токсичные вещества.

БАННАЯ ПЕЧЬ С КЕРАМИЧЕСКИМИ ИЗРАЗЦАМИ В ФОРМЕ ЧЕШУЕК ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКОЕ ТЕПЛО

Поскольку ограждающие конструкции бани и особенно сауны — стены, пол и потолок — зимой должны выдерживать разницу температур (ниже нуля на улице и +100…+120 °C внутри), тепловая защита этих помещений крайне важна. Утеплителей для них много:

— изделия из каменного или стеклянного волокна,

— пенопласт или экструдированный пенополистирол,

— джутовое волокно или лента,

— мох, пенотерм и др.

Необходимость парозащиты связана с тем, что в помещении температура всегда выше, чем на улице. Водяной влажный пар, давление которого всегда выше атмосферного, по законам физики стремится выйти наружу. Проходя через утеплитель, он будет терять тепло, конденсироваться в толще теплозащитного материала и увлажнять его. Изолирующие свойства утеплителя снизятся.

Чтобы предотвратить эту неприятность, перед утеплителем нужно предусмотреть пароизоляционный слой. Для этого используют полиэтиленовую пленку, пергамин или пароизоляционную мембрану. Но лучше всего для бани или сауны применять утеплитель с фольгированной пленкой, чтобы не только задержать пар, но и частично отразить тепловую энергию внутрь помещения. Такой утеплитель с парозащитой позволяет в несколько раз уменьшить расход топлива на поддержание температурного режима в помещении. Стыки материала необходимо герметизировать специальным скотчем.

Утепление потолка

Под потолком парилки самый горячий воздух, поэтому для его утепления подходят материалы, которые сохранят свои свойства и не выделяют вредных веществ при высокой температуре. Пенопласт и экструдированный пенополистирол, температура применения которых не выше +60…+70 °C, при утеплении потолка парилки не используют. Но для потолка помывочной и комнаты отдыха их применять можно.

Сегодня можно купить специализированные изделия из каменной ваты, разработанные для утепления саун и бань. Это, например, плиты ROCKWOOL Сауна Баттс с покрытием алюминиевой фольгой. С ними не придется отдельно укладывать металлическую фольгу. Вот вам и реальная экономия на материалах. Стыки плит при монтаже достаточно проклеить специальной алюминиевой самоклеящейся лентой.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА — ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для утепления потолка парилки чаще всего используют изделия из каменного волокна. Выбор их толщины зависит от климата. Например, для средней полосы России толщина минераловатного утеплителя на потолке должна быть не менее 200 мм.

Утепление стен

На стены парной враспор между брусками рекомендуют устанавливать плиты «Лайт Баттс Скандик» или «Лайт Баттс», а затем плиты «Сауна Баттс» с гидро- и пароизоляционным слоем. Как уже было сказано, фольгированное покрытие проклеивается на стыках алюминиевой клейкой лентой.

Выбирать утеплитель нужно с учетом коэффициента теплопроводности. Чем он меньше, тем эффективнее утеплитель и тем меньше его расход. Материалы для устройства теплоизоляции должны сохранять свои свойства при повышении температуры, а также не должны выделять токсичных газов.

И еще одно очень важное свойство утеплителя — пожаробезопасность. Здесь следует особо сказать о пенополистирольных утеплителях. Хотя они служат великолепными теплоизоляторами, практически не пропускающими влажные пары, одна их техническая характеристика настораживает. Дело в том, что в случае пожара (а он, согласитесь, для сауны не является исключением), этот материал выделяет крайне опасные для здоровья газообразные химические соединения. Поэтому следует обращать особое внимание на выбор материала.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ ДОМА, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ

Сейчас существуют экологические стандарты. В частности, ЕсоMaterial 1.0/2009, подтверждающий безопасность материала для человека и окружающей среды. Следует сказать, что этот стандарт не является государственным и обязательным к исполнению. Скорее, это корпоративный документ, обозначающий пути направления развития отрасли.