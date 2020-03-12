Sarcos Robotics показала возможности экзоскелета Guardian XO (видео)

Экзоскелет от американской компании Sarcos Robotics можно будет использовать для решения широкого круга задач — и это показано в новом видео.

Sarcos Robotics показала модель экзоскелета Guardian XO. Благодаря электромоторам можно поднимать груз до 90 килограммов, ощущая при этом нагрузку примерно в четыре с половиной килограмма. А для управления Guardian XO не нужны специальные навыки.

Экзоскелет может пригодиться в самых разных ситуациях, когда речь идет о тяжелых грузах. Широкие функциональные возможности обусловлены в том числе применением разных насадок для роботизированных рук.

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Человек не испытывает на себе никакой нагрузки от экзоскелета, так как Guardian XO — это робот, повторяющий движения оператора. Он способен совершать естественные для человека плавные перемещения, поэтому для работы с ним необходимо минимальное обучение. При этом процесс надевания и снимания подготовленного костюма занимает всего 30 секунд.

Полного заряда встроенного аккумулятора достаточно для 8 часов использования. Батарея быстро заменяется, что дает возможность дополнительно увеличить время непрерывной эксплуатации. Для Guardian XO разработана специальная док-станция, упрощающая зарядку аккумулятора и обслуживание костюма, а также его трансформацию для транспортировки или хранения.

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Одной из сфер, где могут понадобиться возможности Guardian XO, это аэропорты: речь идет о роботе с тяжелыми багажами. Экзоскелеты уже применяют в рамках совместного проекта Sarcos и американской авиакомпании Delta Air Lines.

источник: sarcos