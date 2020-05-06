Самый современный российский робот Борис оказался крутой подставой

Российские сми не заметили подставы и рассказали о самом современном роботе. Самый современный российский робот Борис, которого распиарили сми, оказался фейком.

Робота Бориса показали на всероссийском форуме ПроеКТОриЯ, который ежегодно проводится по распоряжению Владимира Путина. Раньше мероприятие называлось Будущие интеллектуальные лидеры России.

В день открытия на форуме показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать под Skibidi. Борису посвятили сюжеты журналисты ведущих сми россии: его показывали во время презентации «самых современных роботов» на форуме.

СКАНДАЛЬНЫЕ «ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ» ПРОЕКТЫ РОССИИ

Показанный на сцене «ПроеКТОрии» робот вызвал множество вопросов. В частности: почему у робота не видно ни одного датчика? Даже у робота Фёдора явно видны датчики на месте головы. Тут же в голове только мигающие светодиоды.

Еще один вопрос: как российские ученые так быстро получили готового робота, без публикации каких-либо промежуточых результатов? Знаменитый Boston Dynamics прошел довольно большой путь от четырехлапого робота, питающегося от подведенного кабеля, до прямоходящего автономного робота на аккумуляторах.

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Ответ был найден на гугле по запросу «костюм робота». Знакомьтесь: это костюм «Робот Алёша».

Продавцы Алеши заявляют, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно».

источник: tjournal.ru