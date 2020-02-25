Самый мощный автомобиль Czinger 21C создали с помощью технологии 3D-печати (видео)

Калифорнийская компания Czinger Vehicle представила информацию о своем автомобиле Czinger 21C с гибридной силовой установкой.

Производитель заявляет, что автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, а его максимальная скорость составит 432 км/ч. Чтобы достичь 300 км/ч, гиперкару потребуется 15 секунд, а 400 км/ч — 29 секунд.

Такие данные обеспечиваются гибридной силовой установкой мощностью 1250 л. с. при массе 1250 кг. Основа привода — V-образный восьмицилиндровый бензиновый битурбированный двигатель объемом 2,88 литра, располагающий мощностью 950 л. с. и способный «раскручиваться» до 11000 об/мин. Это собственная разработка Czinger.

Каждое из передних колес приводится в движение отдельным электродвигателем мощностью 150 л. с. Они получают питание от литий-титанатного аккумулятора емкостью 2 кВт·ч, подзаряжаемого от ДВС.

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Czinger 21C отличается стремительным и привлекательным дизайном. Интересная особенность двухместного салона состоит в том, что пассажирское место расположено сзади сиденья водителя. Благодаря тандемной компоновке кокпит получился компактным и узким, что благоприятно сказалось на аэродинамике.

«Революционная система производства», подразумевает, что при его создании используется технология 3D-печати. Она была опробована в предыдущем проекте Зингера под названием Divergent Blade. Применение 3D-принтеров позволяет сделать каркас очень легким и компактным.

Предполагается выпустить 80 таких автомобилей. Причем 55 из них будут выполнены в дорожном варианте, а еще 25 штук — в трековом. Версия для трека легче обычной на 32 кг. Она оснащается развитым аэродинамическим обвесом, благодаря которому прижимная сила на скорости 250 км/ч составляет 790 кг, что более чем в три раза выше, чем у гиперкара в дорожном исполнении. Максимальная скорость гоночного Czinger — 380 км/ч.

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Специалисты предполагают, что модель будет стоить около 1,7 млн. долларов США. Официальная презентация Czinger 21C пройдет на международном автосалоне в Женеве.

источник: newatlas