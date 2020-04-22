Самый экономичный и экологичный транспорт: электрические двух и трехколесные автомобили

Эгоисты могут сэкономить, ведь для поездки в магазин или на работу вовсе не нужен полноценный автомобиль. Уже сейчас на рынке предлагают трехколесные транспортные средства, сочетающие черты велосипеда и электрокара.

А в Китае готовятся возродить идею полувековой давности — о двухколесном автомобиле, который балансирует себя сам гироскопом и занимает гораздо меньше места, чем традиционная неповоротливая машина. Создателя вдохновил революционный концепт Ford Gyron.

Отношение к машинам, у которых меньше четырех колес, обычно варьируется от снисходительного до саркастичного — как в знаменитом сюжете Top Gear с переворачивающимся Reliant Robin. Много лет спустя ведущий Джереми Кларксон признался, что колымагу специально модернизировали ради эффектных кадров. А создатели современных трехколесных средств передвижения уверяют, что идея возродилась благодаря интересу к экономичному и экологичному транспорту. Успешно стартовавшие проекты показывают: все больше людей раздумывают о том, что для одного седока не нужна машина весом в тонну.

На трех колесах

Для ELF и PEBL сложно подобрать исчерпывающее определение. Это трехколесные веломобили, которые законодатели считают велосипедами. Однако в них не приходится мокнуть под дождем, а выкручивать передачу помогает электромотор, сопряженный с солнечной батареей. Сидеть на традиционных креслах также намного удобнее, чем на велосипеде или мотоцикле.

В отличие от стремительного трехколесного электрокара T-Rex, ELF и PEBL подчеркнуто утилитарны. И сверхэкономичны. С помощью электромотора они могут развивать скорость порядка 30 км/ч — вполне достаточно для недалеких поездок по городу. ELF сейчас выходит в двух версиях: одноместной и двухместной. Заднему седоку, впрочем, не позавидуешь. Может, и лучше, если там будут лишь сумки из супермаркета.

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Создатели подчеркивают, что электромотор и поворотники делают ELF законным средством передвижения в городском потоке, а дефицит колес позволяет задействовать также и велодорожки. «Эльфов» продано уже несколько тысяч штук — неплохо для недоавтомобиля ценой в $9-10 тысяч.

Создатели PEBL упирают на другой плюс подобной конструкции. У их веломобиля есть не только крыша над головой, но и почти полноценные двери из брезента, поэтому его называют всепогодным. Дворник на лобовом стекле предлагают в качестве опции. На апрель нынешнего года было продано полсотни PEBL, примерно половину уже доставили клиентам.

Двухколесное чудо

Современные технологии позволяют убрать еще одно колесо — надо лишь оснастить двухколесную конструкцию гироскопом и нехитрым алгоритмом балансировки. В прошлом году Honda представила самостоятельно балансирующий мотоцикл. А сейчас СМИ заинтересовались незаурядным китайским проектом: инженер Чжу Лин Юнь вложил личные сбережения в попытке возродить на новом витке технологии идею двухколесного автомобиля Ford Gyron. И инвесторы его заметили. В интервью Bloomberg он заявил, что надеется вывести свой транспорт для эгоистов на дороги в 2020 году.

Невероятный концепт Ford Gyron был представлен на Детройтском автошоу в 1961 году. Автомобиль для двоих имел лишь по одному колесу спереди и сзади, а балансировали конструкцию гироскопы. Чжу увидел его пять лет назад и решил: это то что надо для будущего. Первый прототип он создал, вложив все личные сбережения — около $400 000 — и собрав финансирование от бизнес-ангелов. В следующем раунде идеей заинтересовались и более консервативные инвестфонды. Сейчас стильный 1703 prototype проходит испытания на закрытых полигонах. Там, конечно, никаких педалей — только электромотор.

Опубликованные Bloomberg фрагменты свидетельствуют, что машина плавно движется и резво маневрирует, четко прописывая траектории. Это тем более впечатляет, что у прототипа вовсе нет руля: перед седоком огромный дисплей, а управляется автомобильчик с помощью мышки на правом подлокотнике. Гироскоп спрятан под сиденьем, и двери у 1703 открываются с обеих сторон.

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Чжу говорит, что его транспорт предназначен не только для людей, но и для их фантазий: «Мы создали нечто, чего автомобильная индустрия не могла представить в течение сотни лет. Гирокар воплощает фантазии людей о транспорте будущего».

Ради появления своего творения на дорогах Чжу готов пойти на компромиссы и готовит версию с традиционным рулем и одной педалью газа. Он при этом уверяет, что футуристичный транспорт при объеме производства от 10 тысяч в год удастся продавать по цене, сравнимой с европейскими трехколесными веломобилями — в районе $10 000.

источник: electrek