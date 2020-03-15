Самый длинный и самый узкий дома в мире

Рассказываем о двух домах-рекордсменах: один считается самым длинным, другой — самым коротким (узким) в мире. Кажется, их архитекторы черпали вдохновение в индустриальном советском строительстве: автор длинного дома — в его массовости, автор короткого — в тесноте квартир.

Самый длинный дом в мире находится в украинском городе Луцк. Его длина вместе с ответвлениями составляет больше трех километров. В доме 88 подъездов и больше 9 тысяч жителей. А построен он всего за 11 лет — с 1969 по 1980 год, потому что панельные дома возводятся очень быстро.

Строго говоря, это не один дом, а 38 соединенных девятиэтажек, имеющих разные адреса. Впрочем, без разной нумерации найти здесь нужную квартиру было бы чертовски сложно. Из этого дома практически полностью состоит так называемый 33-й квартал города Луцк.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ХИП-ХОПА КАНЬЕ УЭСТ ПРОЕКТИРУЕТ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ В СТИЛЕ «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»

Самый короткий дом в мире находится в Варшаве. Он зажат между двумя зданиями и в самом широком месте достигает 152 см. Дом строился в 2012 году по проекту архитектора Якуба Щенсны.

Поскольку строение слишком малó, чтобы быть жильем по польским законам, дом считается произведением искусства, но время от времени здесь живут художники, проводя жесткие эксперименты над собой.

В доме три этажа, на которых размещен санузел, кухня, спальня и гостиная. Общая площадь дома — 14 кв. метров, глубина — около 10 метров.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ «ДОМ-КВАДРАНТ» ОТСЛЕЖИВАЕТ ДВИЖЕНИЕ СОЛНЦА

Со двора дом огорожен калиткой, подняться на его первый этаж можно по специальной лестнице, а роль входной двери здесь исполняет люк. Дом был построен в октябре 2012 года.