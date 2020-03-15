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Самый длинный и самый узкий дома в мире

15.03.2020
Самый длинный и самый короткий дома в мире

Рассказываем о двух домах-рекордсменах: один считается самым длинным, другой — самым коротким (узким) в мире. Кажется, их архитекторы черпали вдохновение в индустриальном советском строительстве: автор длинного дома — в его массовости, автор короткого — в тесноте квартир.

Самый длинный дом в мире находится в украинском городе Луцк. Его длина вместе с ответвлениями составляет больше трех километров. В доме 88 подъездов и больше 9 тысяч жителей. А построен он всего за 11 лет — с 1969 по 1980 год, потому что панельные дома возводятся очень быстро.

Самый длинный и самый короткий дома в мире

Строго говоря, это не один дом, а 38 соединенных девятиэтажек, имеющих разные адреса. Впрочем, без разной нумерации найти здесь нужную квартиру было бы чертовски сложно. Из этого дома практически полностью состоит так называемый 33-й квартал города Луцк.

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Самый короткий дом в мире находится в Варшаве. Он зажат между двумя зданиями и в самом широком месте достигает 152 см. Дом строился в 2012 году по проекту архитектора Якуба Щенсны.

Самый длинный и самый короткий дома в мире

Поскольку строение слишком малó, чтобы быть жильем по польским законам, дом считается произведением искусства, но время от времени здесь живут художники, проводя жесткие эксперименты над собой.

Самый длинный и самый короткий дома в мире

В доме три этажа, на которых размещен санузел, кухня, спальня и гостиная. Общая площадь дома — 14 кв. метров, глубина — около 10 метров.

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Со двора дом огорожен калиткой, подняться на его первый этаж можно по специальной лестнице, а роль входной двери здесь исполняет люк. Дом был построен в октябре 2012 года.

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