Самый большой самолет в мире Ан-225 «Мрия» не знает себе равных (видео)

Для чего создавался один из самых больших самолет в мире Ан-225 «Мрия», который способен поднять на своих «плечах» космический корабль? Какая его постигла судьба, и как его строили?

Название транспортного реактивного самолета сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 «Мрия» в переводе с украинского означает «мечта». И надо сказать, что такое название, как нельзя лучше соответствует этой машине. Ведь он был и остается одним из самых больших и грузоподъемных самолетов на планете. Спроектирована машина была на Киевском механическом заводе, который сегодня известен под названием ГП «Антонов», в 1984 году. Руководителем проекта выступил Виктор Ильич Толмачев.

Необходимость в создании подобного исполинского самолета появилась в связи с развитием космической инициативы «Буран». Стране требовалось наладить воздушную транспортную систему, для перевозки этого корабля целиком. Помимо самого космического челнока, «Мрия» должна была перевозить блоки ракеты-носителя «Энергия». Впрочем, и блоки, и сам «Буран» все равно были гораздо больше грузового отсека АН-225. По этой причине при разработке АН-225 учли возможность перевозки грузов, путем их крепления на корпус (спину) самолета.

Таким хитрым образом «Мрия» должна была перевозить космические корабли на место пуска, а также доставлять челнок обратно на космодром, в случае, если он приземлился бы на одной из запасных площадок. Свой первый полет «Мрия» совершила 21 декабря 1988 года.

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Проектировался самолет в УССР, но строили его всей страной. В проекте были задействованы предприятия из разных уголков Советского Союза. Так, в Ульяновске делали кронштейны фюзеляжа и силовые шпангоуты. В Ташкенте делали центральные части крыльев «Мрии». В Москве собирали пилотажное оборудование. Из Запорожья привезли улучшенные двигатели Д-18Т. Шасси были сделаны в Нижнем Новгороде. Было задействовано еще очень много предприятий. И хотя подобная кооперация справедлива для производства почти всех сложных механизмов, в случае с «Мрией» масштаб сотрудничества заводов был невероятно высок. Для проекта отбиралось все только самое лучшее.

Так какие же у АН-225 характеристики? Размах крыла машины составляет 88.4 метра. Длина самолета – 84 метра. Высота – 18.2 метра. Масса самолета без груза составляет 250 тысяч кг. Максимальная взлетная масса достигает 640 тысяч. При этом, нормальная масса топлива составляет 300 тысяч кг.

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АН-225 имеет дальность полета в 15 400 км, при крейсерской скорости в 850 км/ч. Практическая дальность (с максимальной нагрузкой) составляет 4 тысячи км. При этом «Мрия» может подниматься на высоту до 12 км. Управляет самолетом экипаж из 6 человек.