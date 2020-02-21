Самые необычные мотоциклы мира

Мотоцикл. Когда слышишь это слово, сразу ощущаешь исходящую брутальность, скорость и рев моторов. Но после выхода автомобиля в массовое производство мотоциклы потеряли свое значение как транспорт. Однако, в наши дни их используют байкеры или спортсмены. Изобретатели и художники периодически создают уникальные проекты.

Летающий мотоцикл

Стартап Hoversurf создал летающий мотоцикл. Справедливости ради стоит сказать, что и до них были конструкторы, которые собирали собственные аппараты. Но дальше концептов и одноразовых прототипов дело не доходило. У стартапа тоже прототип. Но интересная деталь в том, что он поступит в серийное производство. Это подтверждает федеральное управление авиации США, которое классифицировало их продукт, как пригодный к эксплуатации ультралегкий летательный аппарат. А также предварительный заказ данного устройства оформило правительство Дубая. Мотоциклы нужны им для нужд полиции. Но и в свободной продажи они тоже будут, по цене 150 тысяч долларов.

По конструкции мотоцикл напоминает квадрокоптер. Рама выполнена из углеродного волокна, что облегчает вес конструкции. Его скорость 96 км/ч. Аккумулятор без зарядки держится 10-15 минут. Но байк может работать и без водителя, в режиме дрона. Тогда он продержится 40 минут. Высота можете оценить в демонстративном ролике компании.

Dodge Tomahawk — «Томагавк»

«Томагавк» — концептуальный мотоцикл компании Dodge. Его хотели выпустить в количестве трёхсот экземпляров, но ограничились 10 мотоциклами, которые были собраны вручную. Их моментально раскупили. Стартовая цена была назначена 550 тысяч долларов.

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А теперь про мотоцикл. В этого монстра вмонтирован 10-цилиндровый двигатель, мощностью 500 лошадиных сил. По сути это огромный двигатель на колесах.

В данном экземпляре четыре колеса, которые расположены достаточно близко друг к другу. Они нужны для поддержания баланса. А он тут очень нужен, ведь «Томагавк» может развить скорость в 482.8 км/ч. Но владельцы отмечают, что несмотря на количество колес, мотоцикл так и норовит вырваться из-под водителя.

Самобалансирующий мотоцикл

Honda на международной выставке электроники в Лас-Вегасе не упустила шанс продемонстрировать свои новые разработки. А именно, систему «Honda Riding Assist». Данная технология не базируется на гироскопах. Она «подруливает», чтобы байк оставался в одном положении.

Это работает так, если бы вы пытались удержать баланс на стоящем мотоцикле. Вы поворачивали бы руль вправо или влево. Теперь за вас это делает технология от компании Honda.

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К тому же, мотоцикл может автоматически ехать за своим владельцем. Производитель пока не говорит о массовом производстве. Хотя эксперты уверенны в коммерческом успехе данного продукта.

Одноколесный мотоцикл-гибрид

Название этого мотоцикла – «Uno». Бен Гулак – человек, который изобрел данный аппарат. Его отличие в том, что у него одно колесо, как заявляется. По факту их два. Просто они расположены рядом друг с другом. У самого мотоцикла есть лишь одна кнопка, которая активизирует его. Все потому, что у него электродвигатель.

Управление осуществляется наклонами тела. Так как основано на прицепе работы сигвея. В «Uno» встроены гироскопы, которые контролируют движения водителя.

Невидимый байк

Слово «невидимый» сильно громкое, но вполне оправданное. Житель Америки Д.Рутер закрыл мотоцикл зеркальными пластинами. Далее сгладил все углы и получил прямоугольник и лишь внизу торчат колеса.

Байк не издает шума, так как в него встроен электродвигатель. В целом изобретение из разряда бесполезного, но интересного.

Паровой мотоцикл

Revatu Customs – компания по созданию кастомных мотоциклов. Они и изобрели на заказ единственный в своем роде байк, работающий на паровой тяге. Принцип работы, как и в старых поездах: закинул уголь и поехал.

Выглядит мотоцикл необычно в стиле стимпанк. Он является приятной «игрушкой» нежели транспортным средством. Все потому, что его скорость 8 км/ч.