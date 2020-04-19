Самые многообещающие новинки электрокаров ближайшего будущего (фото)

Пока электрокары составляют мизерную долю авторынка. Но производители вкладывают в это направление миллиарды, и в ближайшие годы на дорогах появятся автомобили без ДВС, которые по ряду характеристик оставляют позади многие бензиновые машины.

Перечень из электрокаров составило издание Busienss Insider. Некоторые из них — как Hyundai Kona, Nissan Leaf+ или Jaguar I-Pace — уже продаются и вряд ли будут серьезными конкурентами для электрокаров будущего, которые появятся на дорогах к 2025 году.

Porsche Taycan

Электрокар премиальной немецкой марки — одна из самых ожидаемых европейских новинок. После волны предзаказов Porsche вдвое увеличила производственный план в ожидании ажиотажного спроса.

Porshce обещает до 500 км на одной зарядке. При этом автомобиль с двигателями общей мощностью более 600 л. с. будет разгоняться «до сотни» за 3,5 секунды.

Volkswagen

«Дизельгейт» стоил VW миллиарды, и теперь компания делает ставку на электрокары на новой платформе MEB. Главная новинка — городской хэтчбек ID.3, цены на который начинаются от $34 000.

А самый обсуждаемый в последнее время — микроавтобус Buzz с настраиваемым салоном, сиденья по которому можно двигать и поворачивать. Такие решения не редкость для концептов, но только платформа с электродвигателем и плоскими батареями в днище позволила воплотить идею в серийном автомобиле.

Aston Martin Rapide E

Увидеть электрический Aston Martin будет редкой удачей — производитель собирается выпустить всего 155 автомобилей. Зато, вероятно, именно на таком будет ездить Джеймс Бонд в следующем фильме о приключениях агента 007. Rapide E мощностью в 604 л. с. будет разгоняться до сотни быстрее трех секунд.

Tesla: Model Y, Roadster и пикап

Компактный кроссовер Model Y был представлен в марте нынешнего года, его производство стартует в конце 2020 года. Илон Маск обещает дальность на одной зарядке до 480 км и динамику «как у спорткара».

Еще одна ожидаемая американскими потребителями новинка Tesla — пока безымянный пикап с радикальным дизайном и умеренной ценой — меньше $50 000.

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А для тех, кто готов потратить в три-пять раз больше Маск готовит самую быструю Tesla — спорткар Roadster.

Mercedes-Benz

Немецкая марка презентует множество новинок в разных сегментах. Производство кроссовера EQC уже началось. Для тех, кто предпочитает компактный городской хэтчбек — модель EQA, пока представленная в виде концепта.

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Готовится и прямой конкурент седану Tesla Model S — электрический аналог Е-класса.

Mini Cooper SE и BMW iX3

Электрический Mini — первый электромобиль марки с 2013 года. И сделан он на той же платформе, что и предыдущий i3. Поэтому скептики считают, что SE устарел уже в момент презентации.

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Дебют электрокроссовера iХ3 состоится в следующем году. В BMW обещают, что автомобиль будет преодолевать до 400 км на одной зарядке.

Polestar 2 и Volvo XC40

Polestar должен стать электрической маркой Volvo, и первый электромобиль — Polestar 2 — шведы видят прямым конкурентом Tesla Model 3 и по пробегу, и по цене.

Plestar 2 будет проезжать до 500 км на одной зарядке и разгоняться до сотни быстрее пяти секунд.

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Еще один экологически чистый вариант для поклонников шведской марки — электрическая версия внедорожника ХС40, которая будет представлена во второй половине нынешнего года.

Fisker Emotion

Швейцарский инженер Генрих Фискер, чье предыдущее автопредприятие разорилось, обещает вывести на рынок Emotion — первый спорткар с твердотельным аккумулятором.

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Их серийное производство пока не удалось наладить ни одной компании мира, но, может, Emotion и вправду совершит революцию.

Faraday Future FF91

Еще один амбициозный возмутитель спокойствия — на этот раз с китайскими корнями. Первый серийный FF91 на заводе в Калифорнии компания собрала еще в прошлом году. Однако компания хронически испытывает проблемы с финансированием, и в последних пресс-релизах дата выхода на рынок с первой моделью вообще не упоминается.

У FF91 сразу три мотора общей мощностью более 1000 л. с., которые обеспечивают разгон довольно массивного автомобиля до сотни за 2,39 секунды.

Toyota и Subaru

Японские компании среди отстающих на рынке электромобилей, но собираются вместе разработать и выпустить под двумя марками электровнедорожник.

GM/Cruise

Cruise — беспилотное подразделение General Motors, которое недавно получило более $2 млрд инвестиций от Softbank. Компания надеется выпустить на дороги беспилотные электрокары, пока же железо и софт для автопилота тестируют на скромных Chevy Bolt.

Ford Mach 1

Еще один лидер американского автопрома готовит электрокроссовер с дальностью более 500 км под кодовым названием Mach 1.

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Других цифр Ford не называет — это один из самых закрытых проектов компании.

Rimac C_Two

Перспективный электрокар от хорватского производителя — самый мощный участник рейтинга. Компания обещает начать производство в 2020 году. Двигатели общей мощностью 1914 л. с. разгонят C_Two до сотни за 1,85 секунды (быстрее Tesla Roadster). А если умерить аппетиты, на одной зарядке можно проехать до 640 км.

Rivian

Американский стартап утверждает, что разработал аккумуляторы лучше, чем у Илона Маска, и готовится выпустить на рынок две модели: внедорожник и пикап. У каждого запас хода свыше 600 км.

Byton, Seres и другие

Китайские производители электрокаров второго эшелона похожи друг на друга: большинство предлагает стильные кроссоверы и сталкиваются со сложностями по мере урезания государственных субсидий. Неясно, доедут ли эти новинки до рынков Европы и США.