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Самовосстанавливающийся асфальт способен заряжать электромобили

11.05.2020
Самовосстанавливающийся асфальт способен заряжать электромобили

Голландские ученые разрабатывают асфальтовое покрытие со стальными волокнами. Под воздействием магнита мелкие трещины на дороге затягиваются, что позволяет свести дорожные работы к минимуму. Также исследователи работают над системой встроенной в асфальт подзарядки для электрокаров и самовосстанавливающимся бетоном.

Эксперты по материаловедению из Делфтского технического университета занимаются разработкой новых дорожных покрытий, которые решат проблему пробок, сократят число аварий и помогут сэкономить на ремонтных работах. Первым проектом ученых стало асфальтовое покрытие со стальными волокнами, которые обеспечивают электропроводность. Под воздействием магнита асфальт и волокна в его составе нагреваются, а мелкие трещины затягиваются. Чтобы провести ремонт дороги, не нужно перекрывать отрезок на несколько дней и заменять покрытие — достаточно прогнать по дороге электромагнитную машину.

Самовосстанавливающийся асфальт способен заряжать электромобили

По подсчетам руководителя исследования Эрика Шлангена, инновационное асфальтовое покрытие обойдется на 25% дороже традиционного, но срок службы дороги увеличится вдвое. Только в Нидерландах разработка позволит ежегодно экономить до 90 млн евро в год, отметил Шланген в интервью The Verge. Разработку ученых тестируют на 12 дорогах в Голландии. На одной из них инновационное покрытие служит уже 7 лет.

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Ученые также планируют усовершенствовать технологию и использовать стальные волокна в асфальте для подзарядки электрокаров. Пока автомобиль будет стоять в пробке или перед светофором, он сможет получить подпитку электричеством.

Самовосстанавливающийся асфальт способен заряжать электромобили

Другой проект Шлангена и его коллег — это усовершенствованный бетон с повышенной прочностью. Традиционный метод строительства бетонных конструкций предполагает установку стальных балок, которые удерживают вес при трещинах и разломах. Однако при повреждении целостности в покрытие проникает вода и соли, в результате чего балки ржавеют. Голландские ученые полагают, что избежать коррозии можно с помощью заполнителя трещин.

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Исследователи предлагают вводить в состав бетона специальную бактерию, которая производит карбонат кальция, а он, в свою очередь, заполняет трещины при их возникновении. «Такие бактерии живут более 200 лет. Разработанная нами технология позволяет помещать бактерии в бетон так, чтобы они были активны в течение всего срока эксплуатации конструкции», — рассказал Шланген.

Новые разработки позволят со временем полностью отказаться от классических асфальта и бетона в качестве дорожного покрытия и использовать альтернативные варианты.

источник: theverge.com

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