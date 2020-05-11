Самовосстанавливающийся асфальт способен заряжать электромобили

Голландские ученые разрабатывают асфальтовое покрытие со стальными волокнами. Под воздействием магнита мелкие трещины на дороге затягиваются, что позволяет свести дорожные работы к минимуму. Также исследователи работают над системой встроенной в асфальт подзарядки для электрокаров и самовосстанавливающимся бетоном.

Эксперты по материаловедению из Делфтского технического университета занимаются разработкой новых дорожных покрытий, которые решат проблему пробок, сократят число аварий и помогут сэкономить на ремонтных работах. Первым проектом ученых стало асфальтовое покрытие со стальными волокнами, которые обеспечивают электропроводность. Под воздействием магнита асфальт и волокна в его составе нагреваются, а мелкие трещины затягиваются. Чтобы провести ремонт дороги, не нужно перекрывать отрезок на несколько дней и заменять покрытие — достаточно прогнать по дороге электромагнитную машину.

По подсчетам руководителя исследования Эрика Шлангена, инновационное асфальтовое покрытие обойдется на 25% дороже традиционного, но срок службы дороги увеличится вдвое. Только в Нидерландах разработка позволит ежегодно экономить до 90 млн евро в год, отметил Шланген в интервью The Verge. Разработку ученых тестируют на 12 дорогах в Голландии. На одной из них инновационное покрытие служит уже 7 лет.

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Ученые также планируют усовершенствовать технологию и использовать стальные волокна в асфальте для подзарядки электрокаров. Пока автомобиль будет стоять в пробке или перед светофором, он сможет получить подпитку электричеством.

Другой проект Шлангена и его коллег — это усовершенствованный бетон с повышенной прочностью. Традиционный метод строительства бетонных конструкций предполагает установку стальных балок, которые удерживают вес при трещинах и разломах. Однако при повреждении целостности в покрытие проникает вода и соли, в результате чего балки ржавеют. Голландские ученые полагают, что избежать коррозии можно с помощью заполнителя трещин.

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Исследователи предлагают вводить в состав бетона специальную бактерию, которая производит карбонат кальция, а он, в свою очередь, заполняет трещины при их возникновении. «Такие бактерии живут более 200 лет. Разработанная нами технология позволяет помещать бактерии в бетон так, чтобы они были активны в течение всего срока эксплуатации конструкции», — рассказал Шланген.

Новые разработки позволят со временем полностью отказаться от классических асфальта и бетона в качестве дорожного покрытия и использовать альтернативные варианты.

источник: theverge.com