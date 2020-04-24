Самоохлаждающиеся строительные блоки Cool Brick позволят обойтись без кондиционера (видео)

В южных странах где летом температура воздуха достигает отметки +40°С и выше, а относительная влажность при этом довольно низкая, создать комфортный микроклимат можно только с помощью кондиционера.

Инженеры компании Emerging Objects предложили новую технологию охлаждения воздуха с помощью самоохлаждающихся блоков Cool Brick. В ее основу положен хорошо известный принцип испарительного охлаждения: вода испаряется в момент прохождения через нее горячего воздуха, причем в низкой точке росы.

Cool Brick — не простой кирпич: изготавливается он методом 3D-печати и внешне очень похож на губку. Отдельные блоки печатаются в виде сложной пространственной решетки, образующей сеть пор, где может скапливаться влага. Поток теплого воздуха проникает сквозь поры, что приводит к испарению содержащейся в материале влаги. Этот процесс поглощает тепло, тем самым охлаждая воздух и понижая температуру в здании.

Cool Brick позволяет складывать конструкции практически любой конфигурации, давая архитекторам полную свободу в выборе формы.

СТАРТАП BYFUSION ПРИДУМАЛ КАК ПРЕВРАТИТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ МУСОР В ПРОЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

Трехмерная решетка, которую образует кирпич при укладке, обеспечивает исключительную прочность и долговечность его сцепления с цементным раствором, а необычная ступенчатая форма модулей создает на поверхности стены тени, защищая ее от солнечных лучей, что усиливает охлаждающий эффект.

источник: emergingobjects