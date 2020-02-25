Самолет в форме летающего крыла будет расходовать на 20 % меньше топлива

Концепт Flying-V – совместный проект ведущего голландского авиаперевозчика — компании KLM и Делфтского технического университета (TU Delft). По расчетам разработчиков, уже практически готовый прототип этого самолета в форме летающего крыла будет расходовать на 20 % меньше топлива, чем Airbus A350-900.

Длина Flying-V — 55, высота – 17, размах крыльев – 65 метров. В V-образном корпусе расположены кабина, грузовой отсек и топливные баки. Самолет оснащен экономичными турбореактивными двигателями, работающими на керосине. Он сможет перевозить 314 пассажиров и 160 куб. метров грузов.

Идею Flying-V предложил студент TU Delft Юстус Бенад, который изучал способы повышения эффективности коммерческих пассажирских самолетов компании Airbus Hamburg. Он рассчитал, что предложенный им концепт обеспечит подъемную силу на 10 % выше, чем у A350-900, при меньшей (на 2%) массе и шумности двигателей.

Это означает, что Flying-V прекрасно «вписывается» в существующую инфраструктуру современных аэропортов и перевозит столько же пассажиров и грузов, что и A350.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ В МИРЕ АН-225 «МРИЯ» НЕ ЗНАЕТ СЕБЕ РАВНЫХ (ВИДЕО)

В настоящее время команда занята разработкой внутренней конструкции на полноразмерном макете, специально построенном на территории Делфтского университета. Первый полет Flying-V приурочен к 100-летию компании KLM и должен состояться в этом году.