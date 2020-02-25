Главная НовостиТехника Самолет в форме летающего крыла будет расходовать на 20 % меньше топлива

Самолет в форме летающего крыла будет расходовать на 20 % меньше топлива

25.02.2020
Самолет в форме летающего крыла будет расходовать на 20 % меньше топлива

Концепт Flying-V – совместный проект ведущего голландского авиаперевозчика — компании KLM и Делфтского технического университета (TU Delft). По расчетам разработчиков, уже практически готовый прототип этого самолета в форме летающего крыла будет расходовать на 20 % меньше топлива, чем Airbus A350-900.

Длина Flying-V — 55, высота – 17, размах крыльев – 65 метров. В V-образном корпусе расположены кабина, грузовой отсек и топливные баки. Самолет оснащен экономичными турбореактивными двигателями, работающими на керосине. Он сможет перевозить 314 пассажиров и 160 куб. метров грузов.

Самолет в форме летающего крыла будет расходовать на 20 % меньше топлива

Идею Flying-V предложил студент TU Delft Юстус Бенад, который изучал способы повышения эффективности коммерческих пассажирских самолетов компании Airbus Hamburg. Он рассчитал, что предложенный им концепт обеспечит подъемную силу на 10 % выше, чем у A350-900, при меньшей (на 2%) массе и шумности двигателей.

Это означает, что Flying-V прекрасно «вписывается» в существующую инфраструктуру современных аэропортов и перевозит столько же пассажиров и грузов, что и A350.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ В МИРЕ АН-225 «МРИЯ» НЕ ЗНАЕТ СЕБЕ РАВНЫХ (ВИДЕО)

В настоящее время команда занята разработкой внутренней конструкции на полноразмерном макете, специально построенном на территории Делфтского университета. Первый полет Flying-V приурочен к 100-летию компании KLM и должен состояться в этом году.

, ,
Airbus представил Maveric, прототип самолета «летающее крыло»
Техника

Airbus представил Maveric, прототип самолета «летающее крыло»
Airbus представила дизайн-концепт самолета будущего Bird of Prey с крыльями птицы
Техника

Airbus представила дизайн-концепт самолета будущего Bird of Prey с крыльями птицы
Инновационный самолёт-пуля Celera 500L, самый секретный самолет в мире
Техника

Инновационный самолёт-пуля Celera 500L, самый секретный самолет в мире (фото)
Трансконтинентальный самолет К-7 - огромная летающая крепость
Техника

Трансконтинентальный самолет К-7 - огромная летающая крепость
Airbus разрабатывает самолет который не будет производить вредных выбросов
Техника

Airbus разрабатывает самолет который не будет производить вредных выбросов
Инженеры из НАСА и MIT разработали самолетное крыло которое способно менять форму
Технологии

Инженеры из НАСА и MIT разработали самолетное крыло которое способно менять форму