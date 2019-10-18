Сад на крыше. Опыт обустройства зеленых кровель

Сады на террасах и крышах известны с глубокой древности. Первое упоминание об озеленении здания в шумерском городе Ур (юг современного Ирака) относится ко второму тысячелетию до нашей эры. В наше время, когда в мегаполисах стекло, асфальт и бетон вытесняют живую природу, зеленые кровли переживают возрождение, но уже на новом техническом уровне – с применением современных материалов и решений.

Престижно и красиво

В наши дни девелоперы и архитекторы идут по пути озеленения кровель во многом по имиджевым соображениям, а также следуя нормам по компенсационному озеленению.

Зеленые кровли с травяным газоном, цветочными клумбами, кустарниками или даже деревьями – сравнительно недорогой способ повысить привлекательность любого объекта недвижимости для покупателей и арендаторов. К тому же наличие зеленых технологий автоматически обеспечивает дополнительные баллы при проведении сертификации объектов на соответствие международным экостандартам LEED, BREEAM и DGNB.

Зеленые крыши активно набирают популярность в крупнейших городах с жилищным и коммерческим строительством. Но уже можно отметить несколько тенденций, которых за последние годы становится все больше.

Одно из самых популярных решений нашего времени — это площадки над подземными парковками и торговыми комплексами с цветочными клумбами и фонтанами, а также озеленение стилобатной части или цокольного этажа больших многоуровневых объектов (элитных жилых, офисных или торгово-развлекательных комплексов). Сравнительно редко пока встречается озеленение крыш и открытых террас многоэтажных офисных и жилых зданий.

С точки зрения практики

Зеленая кровля — это зеленое пространство, созданное интеграцией в кровельную систему дополнительных слоев плодородного грунта и растений. Различают два основных типа кровельных систем: экстенсивную и интенсивную. Следует отметить, что каждая зеленая кровля всегда будет отличаться от остальных и вероятнее всего, это будет некая комбинация конструкций.

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Экстенсивное озеленение — часто это неэксплуатируемые кровли, небольшого веса и с минимальными требованиями к обслуживанию. Ввиду небольшого слоя почвы, растения для таких кровель должны быть невысокими и выносливыми к засухе. Обычно это альпийские растения, либо растения из засушливых районов, которые поливают и удобряют только до тех пор, пока они не укоренятся.

Интенсивное озеленение — это, как правило, эксплуатируемые кровли большего веса и с регулярным обслуживанием. Благодаря большей толщине почвенного слоя, выбор растений для таких кровель более разнообразен и может включать кустарники и деревья, которые помогают организовать более сложную экосистему, требующую регулярного полива и подпитки растений удобрениями.

Решения и материалы

Где бы ни планировалось размещение зеленой кровли, проектировщикам и строителям необходимо обеспечить требуемый режим увлажнения почвы и аэрации корневой системы растений. При этом, необходимо предотвратить проникновение влаги к кровельным перекрытиям и нижележащим конструкциям.

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Компоновка кровельного пирога:

— водоизоляционный слой из полимерных или битумно-полимерных материалов для защиты конструкций и внутренних помещений от воздействия воды;

теплоизоляционный слой из экструдированного пенополистирола;

противокорневой разделительный барьер из полимерной пленки для защиты гидроизоляционных слоев от повреждений корнями растений;

— дренажно-влагонакопительный слой для сохранения оптимального уровня влажности почвы из профилированной ПВП-мембраны с перфораццией MAXISTUD F;

— фильтрующе-разделяющий и одновременно аэрационный слой для защиты от проникновения грунта в нижележащие слои и предотвращения процесса гниения корневой системы растений из дренажного композита Q-DRAIN;

— субстрат для озеленения — состав и толщина подбирается в зависимости от тех растений, которые планируются к посадке на зеленой кровле.

От грамотного подбора материалов и их сочетаний для создания оптимального кровельного пирога зависит не только внешний вид и “самочувствие” растений, но и состояние несущих конструкций здания. При этом, в реальных проектах также приходится учитывать такие аспекты, как стоимость всех материалов, трудоемкость их монтажа, а также их стойкость к дополнительным нагрузкам – если, помимо зеленых насаждений, на кровле также есть дорожки для прогулок, детские площадки и автомобильные дороги.

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Использование современных полимерных материалов на основе ПВП, скрепляемых механическими замками с дополнительной клеевой герметизацией, обеспечивает максимальную надежность и долговечность природных островков посреди большого города.