С помощью термальной батареи солнечные станции смогут производить энергию по ночам

Разработанная австралийскими инженерами термальная батарея станет ключевым элементом солнечной энергосистемы, способной производить электричество даже по ночам. С ее широким внедрением возобновляемая энергия превратится в полноценную альтернативу ископаемому топливу.

Термальная батарея была разработана специалистами из Университета Кертин и международных компаний United Sun Systems и ITP Thermal в рамках проекта по созданию системы концентрированной солнечной энергии, для которой нужен аккумулятор. Он дает возможность запасать энергию и отдавать ее в любое время суток, семь дней в неделю.

«Конечная цель проекта — разработка новой технологии, которая бы интегрировала термохимическое хранилище энергии в систему параболического концентратора Стирлинга. Эта технология позволяет получать до 46 кВт энергии и идеально подходит для удаленно расположенных промышленных предприятий, например, шахт, поскольку обеспечивает их нужным количеством электричества по требованию. В зависимости от потребностей можно установить несколько параболических тарелок.

Разработанная группой австралийских ученых тепловая батарея станет частью этой энергосистемы. Она аккумулирует тепло в металле, а в качестве теплоносителя используется газообразный водород или двуокись углерода. Ночью или когда пасмурно водород или углекислый газ из бака абсорбируются более теплым металлом, образуя гидрид или карбонат металла, который выделяет тепло. Затем тепло преобразуется в электроэнергию с помощью термогенератора.

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«Хранение энергии всегда было камнем преткновения для возобновляемой энергетики, но наш прототип термальной батареи может хранить и, по необходимости, отдавать солнечную энергию вне зависимости от солнечного света», — объяснил профессор Крейг Бакли, руководитель проекта.

источник: itpthermal