С помощью автономного судно-сборщика «Перехватчик» очистят реки от пластикового мусора (видео)

Увеличение количества пластика в Мировом океане – сложная проблема, требующая комплексного подхода и нестандартных технических решений. В рамках проекта Ocean Cleanup уже создана успешно работающая установка по сбору отходов на месте тихоокеанского мусорного пятна.

Инженеры компании также решили наладить очистку рек от пластикового мусора еще до того, как он попадет в океан. Для этого было разработано устройство Interceptor (Перехватчик). Две его пробные версии уже установлены на азиатских водных артериях.

С 2015 года организация Ocean Cleanup обследовала более 40 тысяч рек, впадающих в Мировой океан, обнаружив, что наиболее загрязненные реки протекают по Азиатскому континенту. Дополнительные исследования позволили сделать вывод о том, что лишь тысяча рек приносит в океаны до 80% пластика. Инженеры создавали «Перехватчик» с таким расчетом, чтобы установить подобные устройства на всех загрязненных водных артериях.

«Перехватчик» представляет собой катамаран с плавучим барьером, с помощью которого пластиковый мусор направляется к специальному отверстию в корпусе судна. Барьер перекрывает часть русла, не создавая препятствий для навигации и перемещения речных обитателей. Он прикрепляется ко дну таким образом, чтобы течение реки направляло мусор к «Перехватчику».

ПОСТРОЕН ПЕРВЫЙ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТИКОВОГО МУСОРА В КИРПИЧИ

Впоследствии он попадает на конвейер, который собирает отходы и складирует их в расположенные на борту мусорные контейнеры, оснащенные сенсорами. Когда контейнеры заполняются, местный оператор по обращению с отходами получает сигнал о необходимости вывоза накопившегося мусора.

«Перехватчик» работает круглосуточно благодаря наличию солнечных панелей и литиевых батарей. Устройство в среднем способно собирать 50 тонн мусора. При оптимальных условиях этот показатель может быть удвоен.

Ocean Cleanup построила уже 4 речных суден-сборщиков мусора: один из них запущен в Джакарте, другой – в Куала-Лумпуре. Стратегия компании предполагает оснащение этими устройствами 1000 наиболее загрязненных рек планеты к 2025 году. В рамках ее реализации необходимо наладить сотрудничество с местными властями и бизнесом, это поможет оптимизировать работу «Перехватчика» в каждом конкретном случае.

БОЛЕЕ 100 000 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ В ИНДИИ СДЕЛАНО ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА (ВИДЕО)

По словам основателя Ocean Cleanup Бояна Слата, оптимальное решение проблемы загрязнения океанов пластиком должно объединять уборку существующего мусора и предотвращение попадания туда новых отходов. Созданные компанией технические решения позволяют работать в обоих направлениях.

источник: theoceancleanup