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С новым набором Swytch eBike можно оснастить электрической начинкой любой велосипед

14.02.2020
С новым набором Swytch eBike можно оснастить электрической начинкой любой велосипед

Зачем покупать новый дорогой электровeлocипeд, если можно оснастить электрической начинкой старый – спрашивают разработчики комплекта Ѕwуtсh. Они уверяют, что электрифицировать свой байк можно будет всего за 400-500 долларов, при этом вес его останется практически неизменным.

Два года назад компания запустила продажи первого электрического набора Ѕwуtсh Еbіkе Соnvеrѕіоn Кіt, а теперь вышла и новая версия, которая, как и прежде, состоит из трех основных элементов: мотор-колеса мощностью 250 Bт, легкосъемного водонепроницаемого аккумулятора и зарядного устройства, которое крепится на руле.

С новым набором Swytch eBike можно оснастить электрической начинкой любой велосипед

Вместе с тем, новый комплект Ѕwуtсh Кіt получил батарею на 70% меньше, и на 50% легче – всего 1,5 кг, а дополнительный дисплей на крышке силового отсека указывает на то, какой из пяти возможных режимов выбрал пользователь.

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Заявленный запас хода на одном заряде составляет 50 км, а максимальная скорость ограничена на отметке в 24 ĸм/ч для Великобритании и 32 км/ч в США.

Как обычно для подобных продуктов у заказчиков есть возможность выбирать из нескольких версий Ѕwуtсh Кіt. Модель Pro можно зарезервировать за 490 долларов (розничная цена составит около 1000 долларов). А вот модификация Eco с более скромными характеристиками обойдется в 394 доллара (розница – 800 долларов).

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Топовая версия под названием Tour с батареей, обеспечивающей 70 км дальнобойности будет стоить 738 долларов, а вот в магазинах она появится по цене 1300 долларов.

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