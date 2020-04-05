В новых домах Британии будет запрещено устанавливать газовые котлы. Почему?

Как сообщил канцлер казначейства Великобритании — Филип Хэммонд, начиная с 2025 года в новых домах будет запрещено устанавливать газовые котлы для отопления и подогрева воды, что приведет к увеличению стоимости жилья в среднем на 5000 фунтов.

Консультативный комитет правительства по вопросам изменения климата порекомендовал прекратить подключение новых жилых зданий к газовой сети к 2025 году, а также перевести их отопление на низкоуглеродные энергоресурсы. Канцлер объявил о новых стандартах, которые «положат конец системам отопления на ископаемом топливе в новых домах, обеспечивая тем самым снижение уровня углеродных выбросов и уменьшение счетов за энергоснабжение».

В правительстве пока не уточняют, что именно заменит традиционные котлы. Предстоит выяснить какие последствия такой переход будет иметь для налогоплательщиков, и сколько времени потребуется для того, чтобы высокотехнологичные низкоуглеродные нагреватели обеспечили надлежащую температуру помещений.

Наиболее вероятной заменой газа являются воздушные тепловые насосы. В период похолоданий они могут извлекать тепло из наружного воздуха, направляя его в компрессор, усиливающий тепло, которое затем используется для отопления и нагрева воды.

При установке насосов, конструкция стен предусматривает дополнительную изоляцию, однако общая стоимость этих двух элементов примерно на 5000 фунтов дороже, чем подключение газового котла. Кроме того, у них есть и другие недостатки: высокий уровень шума, снижение эффективности в зимнее время, потребность в бесперебойном электроснабжении, а также необходимость обеспечения качественной термоизоляции дома, чтобы преимущества этой системы были действительно ощутимы.

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Альтернативный вариант — использование локальных отопительных систем, представляющих собой сеть теплоизолированных труб, по которым тепло от центрального источника поступает к зданиям. Они являются эффективным способом борьбы с выбросами углерода, но их сооружение может потребовать больших капитальных затрат.

Предложение о запрете газовых котлов является частью серии экологических мер. Правительство предложило увеличить объем так называемого «зеленого газа», который должен заменить природный газ из Северного моря. «Зеленый газ», или биометан, получают из биоразлагаемых материалов, таких как пищевые и сельскохозяйственные отходы, затем его очищают, закачивают в трубы и используют для приготовления пищи и отопления.

Этот метод имеет ряд сторонников, в числе которых и Принц Чарльз. Ему принадлежит автоклав для производства биогаза в Паундбери, экспериментальном новом городе в предместье Дорчестера, графство Дорсет, который перекачивает газ и электричество в национальную энергосеть, обеспечивая энергоснабжение жилых домов и местных предприятий.

Канцлер Хэммонд объявил, что в рамках реализации целей по переходу к углеродно-нейтральной экономике, правительство примет ряд мер, направленных на оказание помощи малым предприятиям в сфере сокращения выбросов. Будут проведены исследования, касающиеся компенсации выбросов углерода при осуществлении авиаперевозок. Планируется разработать специальные схемы посадки деревьев.

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Заявление канцлера вторит рекомендациям Комитета по вопросам изменения климата, в которых говорилось, что с 2025 года застройщикам должно быть отказано в возможности подключения домов к газовой сети. После того, как запрет вступит в действие, использование газовых плит и котлов будет невозможным. Впрочем, в своем заявлении Хэммонд несколько смягчил это предложение, и ограничился введением запрета лишь на подключение к центральной системе отопления.

«Для решения климатического кризиса в течение следующих двух десятилетий все дома и здания должны стать энергоэффективными, доступными, и отличаться нулевым уровнем выбросов углерода. Скандал вокруг низкого качества новостроек – это отнюдь не пустяковая проблема, решить которую можно как дважды два», – отметил он.