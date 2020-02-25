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С 2020 года в Японии запустят эко-поезда на водороде

25.02.2020
С 2020 года в Японии запустят эко-поезда на водороде

В 2020 году в Японии намерены запустить поезда на водородных топливных элементах. О разработке эко-поездов заявили в железнодорожной компании JR Хигаси Нихон.

«На крышах вагонов будут размещаться емкости для водорода, а под полом — топливные элементы, — говорят разработчики. — Топливные элементы будут производить электроэнергию благодаря химической реакции водорода в емкостях с атмосферным кислородом».

По расчетам представителей компании, при полной заправке поезд сможет преодолевать около 140 километров.

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В 2022 году Франция так же перейдет на водородные поезда. В ближайшее время специалисты займутся технико-экономическим обоснованием перехода на водород.

Мало просто поставить водородные топливные элементы на поезда, нужно также создать инфраструктуру для их заправки и хранения. Один из перспективных вариантов — использование инфраструктуры совместно с другими типами транспорта и возможно, для отопления домов.

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