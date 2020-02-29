Рулонные солнечные панели — удобны и практичны

Компания Renovagen создала пластичную солнечную панель, которая легко сворачивается в рулон. Автор разработки Джон Хингли, идея у него возникла в путешествиях, когда мини-зарядка очень удобно вписывается в рюкзак. Именно из такого устройства появилась и более крупная версия. Таким образом прекрасным решением стали портативные панели, которые разворачиваются и могут подзаряжать различные девайсы: камеры, телефоны и так далее.

Надо сказать, мини-зарядки для путешественников очень хорошо работают, а их масштабирование – удачный результат доработки данной концепции. Хингли – автор идеи, вернувшийся из путешествия вокруг света, принялся за работу и спроектировал стальной контейнер крупных размеров. В контейнерах размещены солнечные панели, объединенные гибкой тканью. Панели перемещаются на значительную длину.

Солнечная система в виде «ковра» будет предназначена для тех случаев, когда в каком-либо регионе произошло стихийное бедствие вдруг и необходимо срочно обеспечить электроснабжение. Или же в горах, где также нет доступа к энергосистеме. Данный проект весьма актуален, так как по-прежнему в мире остаются точки без центрального энергоснабжения.

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В системе используются такие материалы как медь, галлий, селенид. К этому добавляется специальная эластичная ткань. В совокупности полученный материал обладает высокой прочностью и не повреждается при разборе/сборе рулона.

Раскручивание рулонной солнечной панели осуществляется целой машиной, а если же попытаться сделать это усилиями человека, что для этого потребуются старания даже нескольких людей.

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На данный момент технология проходит комплекс проверок, дабы ее можно было допустить к продаже. Планируется производить все это на заказ, чтобы продукт можно было подогнать под конкретные запросы будущего владельца. При этом площадка для размещения панели может быть неровной.

Что касается показателей мощности, то планировалось 6кВт, что в пару раз превышает стандартные солнечные батареи. Однако теперь стало возможным увеличить мощность до 18кВт. Устройство включает еще систему вентиляции, а также фильтры от насекомых.