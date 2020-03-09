Российский стартапер создал портативную печь-зарядку, которая заряжает гаджеты от костра

Представьте ситуацию, в которой вы отправились в поход и у вас разрядились все гаджеты. Не страшно, если не сможете сделать селфи на вершине горы. Другое дело – остаться в горах без связи и навигации. Такое приключение иногда может закончиться трагически.

Избежать подобных ситуаций поможет новое устройство российского стартапа Tengu Group. Автор проекта Айдар Хайруллин создал портативную печь-зарядку, которая заряжает гаджеты от костра. Как заявляют создатели, нужно просто собрать ветки, растопить их в мини-печке, а уже генератор преобразуют тепло в электричество, достаточное, чтобы быстро зарядить любой электронный девайс.

Tengu – это небольшая складная печь, в которой горит все то, что можно найти в лесу в большом количестве. Портативная мини-печь снабжена термогенератором, который аналогичен тем, что использует в своей технике NASA. Он напрямую преобразует тепло в электричество – без движущихся элементов. Встроенный контроллер заряжает любые гаджеты от разъема USB.

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Айфон заряжается за полтора часа, как от обычной сетевой зарядки у вас дома. Конструкция устройства достаточно прочная и работает в любых условиях – зарядное не боится дождя, ветра и отрицательных температур. Печка-аккумулятор может быть использована вместо костра: благодаря продуманному дизайну создается хорошая тяга, вода вскипает быстрее и не требует большого количества дров.

Идея интересна тем, что разработка удовлетворяет интересы большого количества людей из разных кругов. Это и люди, выбирающие активный отдых на природе и туризм, и любители тактических игр (страйкбол, пейнтбол и др.), а также все те, кто просто понимает, что будущее за энергоэффективными технологиями и альтернативными источниками энергии.

ИЗОБРЕТЕНА ГИБКАЯ, БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА ГАДЖЕТОВ

Авторы применили совершенные компоненты, которые работают на тех же принципах, что и тепловые генераторы марсохода Curiosity, что свидетельствует о надежности технологии. Самое важное в конструкции, как отмечают разработчики, это подведение нужной температуры. Этого они достигли путем разработки усовершенствованных теплосъемников.