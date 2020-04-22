Российский физик построил в Сибири экодом – теплицу, отапливаемый солнцем

Пока мы в городах оплачиваем огромные суммы денег за коммунальные услуги, физик из Сибири построил дом, который полностью отапливается солнцем и полностью бесплатно…

Всем известно, что солнце – неисчерпаемый источник энергии, не наносящий вред экологии в отличие от многих используемых полезных ископаемых. Сегодня с помощью солнечных панелей осуществляется автоматическая поливка грядок и клумб; солнечными батареями отапливаются дома, а в Японии даже целые сёла. Солнечная энергия помогает и туристам, которые пользуются солнечными батарейками для зарядки девайсов в местах, отдаленных от населенных пунктов.

Учёные выдвигают много интересных идей, как можно использовать солнечную энергию в промышленных и бытовых целях. Физик Владимир Васильевич Чигарских построил в Сибири удивительный дом. Его экодом – это теплица, отапливаемая солнцем.

Своё детище русский учёный построил по образу теплицы. Стены здания устроены как тепловые коллекторы. Первый уличный слой – это полупрозрачные пластиковые листы, через которые легко проходят солнечные лучи. Второй слой утеплителя выкрашен в чёрный цвет, который притягивает тепло и отдаёт его дому, нагнетая тёплый воздух внутрь вентилятором.

Как рассказывает Владимир Васильевич, проводящий эксперимент, наилучшим вариантом второго слоя может быть обычная жесть, выкрашенная в тот же чёрный цвет. Слой теплоизоляции задерживает тепло, которое накапливается в доме, аккумулируя его в батареи, представляющие из себя слой пластиковых бутылок с водой, устроенных под полом.

Всё под полом забито пластиковыми бутылками с водой общей массой до четырёх тонн. Тепло, как известно, вода держит очень хорошо. На ночь тепла от таких батарей полностью хватает. И хотя на улице морозно, в доме + 26 градусов. Жарковато даже.

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Владимир Васильевич построил свой экодом под Новокузнецком, где в году солнечных всего 180 дней. В самые холодные декабрьские дни он подтапливает жилище печкой. Рассказывает, что если бы такие дома строили возле Байкала, где 300 дней в году светит солнце, или, например, на Алтае, то их можно было бы делать полностью автономными.

Важно учитывать, что в Сибири очень сухо. Поэтому чем сильнее мороз в солнечный день, тем больше тепла в доме. Во влажном климате такой эксперимент не сработал бы.

Сейчас физик работает над тем, как превратить излишки тепла в электрическую энергию, которую можно было бы использовать для того же электрического чайника.

Удивительный экодом Владимир Чигарских построил своими руками, реализовав в жизнь опыт и знания в области разных наук. Учёный не получает никаких субсидий от государства на свой эксперимент. На крыше дома установлена большая спутниковая тарелка, дающая доступ к Интернету. В рабочем кабинете стоят компьютеры, соединяющие учёного с миром коллег-единомышленников. Несколько часов в день Владимир Васильевич проводит в интересных дискуссиях и обмене опытом.

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Вот уже четыре года Владимир Чигарских работает над экспериментом своего экодома, постоянно совершенствуя его. Самые большие работы приходятся на лето, когда надо достраивать Солнечный дом. Идей много, но московских чиновников они не интересуют. Может быть это от того, что в столице мало солнца, предполагает физик.

«В Москве вообще сложно протолкнуть эти идеи, потому что у них мало солнца по сравнению с той же Сибирью, — вздыхает инженер. — Не верите? Запросите данные Гидрометцентра, это не секрет. Влажность там выше, излучение слабенькое. Солнечных дней в году мало, все больше пасмурных дней. И как разговаривать о солнечном с людьми, которые солнца не видят?» – рассказывает физик.

Учёный торопится усовершенствовать своё жилище и оставить потомкам самую простую идею солнечного дома, не претендуя на лавры и награды, полностью посвящая себя смыслу его жизни – автономному экодому.