Российская компания создала вездеход-автобус, который передвигается без водителя

Российская компания Volgabus создала первый в своем роде вездеход, который способен обходиться без водителя. При этом транспортное средство может преодолевать весь перечень естественных преград, включая снег, грязь, брод. Кроме того, транспортное средство перебирается через некоторые вертикальные препятствия на своем пути.

Компания достаточно известна на отечественном рынке. Долгое время предприятие занимается разработкой и производством транспортных средств, в первую очередь разнообразных автобусов. Совсем недавно представители компании выступили с официальным анонсом нового вездехода, который получил название Snowbus. Подробностей о новинки пока немного, однако, в Volgabus подчеркнули, что машина создана с использованием российских комплектующих.

Интересной особенностью является то, что новинка позиционируется, как вездеход-автобус для езды по пересеченной местности, а также по местности с плохими дорогами. На это намекает и название вездехода. Машина может двигаться к заданной точке без помощи водителя, пользуясь одним только машинным зрением, в основе которого лежит искусственный интеллект, а также многочисленные средства навигации.

Новый вездеход способен передвигаться в любых условиях и по любой местности. Машина без особого труда пробирается по снегу и льду. Она также может плыть по воде и даже способна «перемахивать» через вертикальные преграды высотой до 1.6 метров и шириной до 2 метров.

КОМПАНИЯ VENTURI ПРЕДСТАВИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕЗДЕХОД ДЛЯ РАБОТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -50° C

Еще одной интересной особенностью Volgabus Snowbus стало использование гибридного двигателя. Силовая установка вездехода состоит из пара дизельного генератор-генератора, а также синхронных тяговых электродвигателей. Питаются электромоторы от литиевой батареи, которая способна обеспечить до 60 минут езды по пересеченной местности. С учетом использования ДВС машина может двигаться автономно в течении 120 минут.