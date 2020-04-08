Романтическое шале в Альпах Mi Chalet — уникальный дизайн, экологичность и полное слияние с природой

Большинство людей, отправляющихся на отдых, в горы предпочитает останавливаться не в помпезных гостиницах, где куча народа, а стремится затеряться в чаще лесной. Учитывая стремления клиентов, известный архитектор Карл Хайнц Кастлунгер для горнолыжного курорта La Villa в Альта Бадия спроектировал романтическое шале, уникальный дизайн которого гармонично вписывается в живописный ландшафт и полностью соответствует экологическим нормам «зеленой» архитектуры.

Совершенно новый подход к организации отдыха в горной местности продемонстрировал известный архитектор и владелец отелей Карл Хайнц Кастлунгер (Karl Heinz Castlunger). Ему удалось спроектировать и построить современное роскошное шале для зимнего сезона. Эта «альпийская хижина», в которой может отдыхать 2-3 человека расположена на территории знаменитого горнолыжного курорта La Villa в Альта Бадия (Италия). В непосредственной близости от него находится вход в Доломитовые Альпы Super Ski, который также ведет к популярной лыжной трассе Sell-Ronda.

Футуристический дизайн романтического альпийского домика, рассчитанного на уединенный отдых на горном склоне, несмотря на то, что своим внешним видом привлекает к себе внимание, но все же он довольно гармонично вписался в живописный ландшафт. И это немудрено, обтекаемые формы, плавные линии, черепичная куполообразная крыша из лиственницы местных пород деревьев, обладающей прекрасными погодоустойчивыми характеристиками, панорамные окна – все это помогает Mi Chalet (так архитектор назвал свое творение) выделиться, но в то же время позволяет естественным образом слиться с окружающей природой.

Несмотря на то, что альпийский домик занимает совсем небольшую площадь он довольно вместительный благодаря тому, что он имеет два этажа. Хотя это сосем незаметно, если смотришь на домик с горы или с восточной стороны, ведь одна стена первого этажа вплотную примыкает к холму находящемуся рядом, поэтому и возникает ощущение, что сооружение является естественным продолжением природного ландшафта.

В ЗАБРОШЕННОМ КАРЬЕРЕ НЕДАЛЕКО ОТ ШАНХАЯ ПОСТРОИЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ «НЕБОСКРЕБ НАОБОРОТ» (ВИДЕО)

Несмотря на то, что такую конструкцию этажа обычно называют полуподвалом, но здесь оформлена уютная спальня, панорамные окна которой позволяют любоваться восхитительной красотой горной гряды и живописной долиной.

Также на первом этаже есть небольшой холл, где можно оставить верхнюю одежду и обувь, гардеробная, небольшая спальня для ребенка, если вдруг молодая семья решит приехать полным составом. Здесь же оборудована ванная комната и отдельный санузел, но самое главное рядом с ванной находится инфракрасная кабина, которая позволяет прогреть все косточки и полностью расслабиться после нескольких захватывающих часов проведенных на морозном воздухе. Для хранения спортивного инвентаря было выделено отдельное помещение, которое находится рядом с входом в чудный альпийский домик.

ПОДВОДНЫЙ ОТЕЛЬ «ПЛАНЕТА ОКЕАН» ПОКОРИТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКЗОТИЧЕСКОГО ОТДЫХА

Очень интересным получился интерьер второго этажа. Благодаря куполообразной крыше и стены имеют полукруглую форму, что делает атмосферу более уютной и домашней, особенно если учитывать, что вся внутренняя отделка была сделана из древесины ели, которая не только прекрасно смотрится, но и источает умопомрачительный запах. Арочное панорамное окно от пола до полка открывает невероятно красивый вид и позволяет проникать солнечным лучам в дневное время, а лунным – ночью. Как раз у окна оформили огромную гостиную с мягким диваном и пушистым креслом, больше похожим на компанию белых медведей, собравшихся погреться у дровяного камина.

Вот именно камин и является главным украшением второго этажа и обеспечивает не просто теплом, он создает особую романтическую атмосферу. Чтобы гости действительно могли отрешиться от внешнего мира, на втором этаже оборудовали современную кухню, где можно приготовить не только завтрак, но и заварить прекрасный кофе.

Ну а наслаждаться этим бодрящим напитком и приготовленными вкусностями можно будет в столовой, которая находится в небольшом эркере с огромными окнами вместо двух стен. Так что постояльцы смогут получить двойное удовольствие и от созерцания удивительной красоты восходов и от чашечки кофе, или от завораживающих закатов, которыми так славятся Доломиты во время романтических ужинов, а если учитывать тот факт, что рядом будут находиться очень близкие люди, то отдых действительно оставит неизгладимые впечатления.

СТАРТАП GATEWAY FOUNDATION СОЗДАСТ ДО 2025 ГОДА ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ НА 400 ПОСТОЯЛЬЦЕВ

Но на этом все прекрасные стороны этого романтического шале не заканчиваются, как стало известно авторам Novate.Ru, главная цель, которой следовал архитектор во время реализации всего этого проекта, заключалась в достижении наивысшего стандарта KimaHaus, согласно которому потребность в тепловой энергии должна составлять менее 30 кВт⋅ч на квадратный метр жилой площади в год.

Благодаря особой технологии строительства, экологически чистым и натуральным материалам, а также специальным системам жизнеобеспечения было выполнено еще одно требование стратегии устойчивой архитектуры – альпийский домик имеет чрезвычайно низкие выбросы углекислого газа.

источник: dolomit