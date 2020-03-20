Родстер Spyder F3 LTD совместил экзотику мотоцикла и надежность автомобиля

Туристический трицикл Spyder F3 LTD — создан для людей, которые могут опасаться двухколёсного транспорта, но хотят ощущать романтику, как на мотоцикле.

BRP называет такую конструкцию «фактор Y» — схема, при которой водитель встречает грудью ветер, как на мотоцикле, при этом обладающая устойчивостью спортивной машины. Оптимальный баланс центра тяжести родстера Spyder F3 LTD позволяет проходить повороты без страха потери управления.

Spyder F3 LTD максимально прост в управлении и имеет на своем борту все необходимое для длительных поездок.

Аппарат оснащен 115-сильным двигателем Rotax, рабочий объем которого составляет 1330 см³. Четырехтактный трехцилиндровый двигатель имеет жидкостную систему охлаждения, а также электронную подачу топливной смеси, благодаря чему достигается высокая производительность.

Здесь установлена полуавтоматическая 6-ступенчатая коробка переключения передач с передачей заднего хода.

НА МОТОЦИКЛЕ LA MOTO VOLANTE МОЖНО ЕХАТЬ ПО ДОРОГЕ, А ЗАСТРЯВ В ПРОБКЕ, ПОДНЯТЬСЯ В ВОЗДУХ

Подвеска родстера Spyder F3 LTD снабжена амортизаторами SACHS Big-Bore, которые обеспечивают плавный ход на трассе и высокую курсовую устойчивость. Родстер Spyder F3 LTD имеет электромеханическую тормозную систему Brembo, благодаря которой водитель сможет быстро остановиться даже в экстренной ситуации.

Система стабилизации VSS, разработанная совместно с Bosch, объединяет АБС, антипробуксовочную систему и систему курсовой устойчивости.

Трицикл оборудован DESS противоугонной системой с цифровым кодированием, которая исключает несанкционированный запуск двигателя. Управление мультимедиа, светом и КП сосредоточено на левом пульте.

В верхнем и боковых кофрах можно сложить множество вещей, необходимых для путешествий. Ёмкость топливного бака составляет 27 литров.

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Встроенный комплекс UFit позволит водителю отрегулировать рулевую колонку и подножки для максимально удобной посадки. Самостоятельно можно отрегулировать клиренс (дорожный просвет) и жесткость амортизаторов. Подножки регулируются в пяти положениях — просто сдвигаются по трубе рамы вниз-вверх и фиксируются парой болтов.

Родстер Spyder F3 LTD действительно создан для долгих и комфортных путешествий!

источник: cycletrader