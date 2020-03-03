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Роботы уже здесь — они работают в офисах управляя сотрудниками-людьми

03.03.2020
Роботы уже здесь - они работают в офисах управляя сотрудниками-людьми

Эксперты в области ИТ и политики предупреждают о грядущем кризисе автоматизации — когда рабочих постепенно заменяют умными машинами. Но их прогнозы скрывают тот факт, что этот процесс уже наступил — роботы уже здесь, и работают они не на производстве, а в офисах, управляя сотрудниками-людьми.

Роботы уже присматривают за горничными в гостиницах, указывая им, какие номера нужно прибрать и следя за скоростью уборки. Они управляют работой программистов, считая каждый щелчок мышью или клавишей и снижают оплату, если они пишут код слишком медленно. Они слушают разговоры в колл-центрах, подсказывая, что и как говорить, и не давая операторам ни минуты отдыха. Пока мы ждем, что машины отнимут работу у дальнобойщиков, они уже пять лет как заняли «кресла» начальников, управляющих и менеджеров среднего звена.

Роботы уже здесь - они работают в офисах управляя сотрудниками-людьми

Автономные системы способны замечать спад эффективности лучше любого человека — паузу между звонками, привычку задерживаться у аппарата с кофе, слишком долгие отлучки с рабочего места. Лишенные этих маленьких радостей и свобод, сотрудники теряют радость от работы, быстрее устают и могут допустить серьезную ошибку.

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Примером такой роботизации труда может служить Amazon. Почти каждый аспект управления складами компании автоматизирован программами — от времени работы до скорости выполнения каждой задачи. У каждого сотрудника есть норма выработки в час, и если они не справляются, их могут так же автоматически уволить.

Люди не в состоянии поддерживать заданный машинами темп работы, не ломаясь. Издание Reveal проанализировало отчеты 23 складов Amazon и обнаружила, что почти 10% рабочих получили в 2018 году серьезные травмы — этот показатель более чем вдвое выше, чем в среднем по стране в данной отрасли. То есть, находясь под постоянным контролем роботов, сотрудники складов сильнее переутомляются и совершают ошибки чаще, чем в менее роботизированных компаниях.

Появление дешевых сенсоров, сетей и машинного обучения позволило системе управления еще больше усилить контроль над выполнением задач — и не только в таком организованном пространстве, как склад. Курьеры, водители Uber, работники ресторанов быстро переняли эти технологии.

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У наиболее агрессивных компаний возникла одинаковая по сути модель: внизу — большой пул плохо оплачиваемых и легко заменимых рабочих, зачастую контрактников или почасовиков. Сверху — небольшая группа высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых программистов, которые разрабатывают ПО для управления рабочими.

источник: theverge

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