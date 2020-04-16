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Роботы-строители нового поколения от Shimizu заменят рабочих на стройках

16.04.2020
Роботы-строители нового поколения от Shimizu заменят рабочих на стройках

Японская компания Shimizu Corporation представила новую модель строительных роботов, которые в ближайшие годы могут заменить рабочих на стройках.

Строительные компании вместе с разработчиками робототехники пытаются создать устройства, выполняющие за рабочих монотонные виды работы на стройке. Однако они могли взять на себя не более 1% от всей работы, а также требовали постоянного наблюдения человека.

Роботы-строители нового поколения от Shimizu заменят рабочих на стройках

ЯПОНЦЫ СОЗДАЛИ РОБОТА-СТРОИТЕЛЯ КОТОРЫЙ МОЖЕТ В ТОЧНОСТИ ПОВТОРЯТЬ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Shimizu выпустила три новых типа робота: «Робот-сварщик», который с помощью высокоточных лазерных приборов может заниматься сваркой без наблюдения со стороны человека, «Робот-транспортер» — это автоматическая конвейерная лента для перевозки строительных материалов, а также робот Buddy для проведения потолочных работ и панельной обшивки.

Роботы-строители нового поколения от Shimizu заменят рабочих на стройках

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3D-СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСНОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ

Именно Buddy считается самым инновационным в этой линейке от Shimizu, поскольку он может распознавать изображения и ориентироваться в пространстве при помощи лидаров. В дальнейшем его можно обучить выполнять и другие строительные задачи.

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