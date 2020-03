Роботы и искусственный интеллект дадут людям суперспособности

Не существует ни одной специальности, которая не будет затронута автоматизацией и искусственным интеллектом. Согласно недавнему исследованию Ball State, 87% случаев увольнений в США с 2000 по 2010 уже произошли из-за внедрения роботов и алгоритмов. К 2030 в группе риска окажутся 38% американцев.

Однако технический директор Accenture Пол Догерти считает, что машины вряд ли отнимут рабочие места у людей, рассказывает Digital Trends. В своей книге «Human + Machine: Reimagining Work in the Age of A. I.» Догерти пишет, что «главный вклад технологии будет состоять в дополнении и усилении человеческих способностей, а не их замене».

Во время работы над своей книгой Догерти вместе с соавтором Джеймсом Уилсоном изучил 1500 компаний, находящихся в процессе автоматизации, и побеседовал с тысячами сотрудников.

Исследователи выяснили, что наилучшие результаты показывали те организации, где человеческие навыки объединяли с машинными.

ОСНОВАТЕЛЬ BOSTON DYNAMICS — О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОВ И СТРАХАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Также Догерти выделил две крупных категории работ, которые возникают благодаря автоматизации. Первая — это та, в которой люди помогают машинам, обучают, настраивают и помогают им. Вторая — та, где, наоборот, машины помогают людям, дают им суперспособности, позволяют действовать с более высокой производительностью.

Прогноз Догерти во многом совпадает с результатами исследований экспертов Всемирного экономического форума: к 2022 ИИ уничтожит 75 млн рабочих мест, но создаст вместо них 130 млн новых.

Навыки будущего

Действительно, ряд специальностей исчезнет. Но такова природа любых технологий — будь то ИИ или паровой двигатель, подчеркивает Догерти. Главная проблема в том, чтобы подготовить этих людей к новой работе, помочь им переквалифицироваться.

Догерти также пишет, какие умения им особенно пригодятся: креативность, умение решать комплексные проблемы, оказывать социальную и эмоциональную поддержку, навыки сенсорного восприятия. В этом машины пока не превосходят людей.

РОБОТ DFAB HOUSE ЗАМЕНИТ БРИГАДУ СТРОИТЕЛЕЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Историк и футуролог Юваль Харари также ожидает значительных перемен на рынке труда. Однако его оценка намного пессимистичнее. Он уверен, что людям придется приспосабливаться и постоянно переучиваться, по несколько раз в жизни. Для большинства это будет слишком тяжело.

источник: Digital Trends