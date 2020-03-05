Роботы Boston Dynamics полностью заменят рабочих (видео)

Когда Boston Dynamics представила робота Handle, основатель стартапа Марк Райберт назвал его «кошмарным»: «Было очевидно, что он захватит мир и уничтожит всех людей еще до конца года». Этого не произошло, но Handle нашел себе новую работу — грузить коробки на складе.

Компания опубликовала новое видео, на котором робот ловко берет коробки из штабеля и грузит их на погрузчику Otto Motors. Скорость операций пока далека от идеала (рабочий склада точно справится быстрее), но нет никаких сомнений, что она может быть резко увеличена в ходе доработок системы.

Компания начала продвигать своих роботов в складскую индустрию в прошлом году. Партнерское соглашение с Otto — это следующий шаг в плане по автономизации складов.

«Мы построили опытный образец неоднородного флота роботов, выполняющих заказы на оптовой базе, чтобы обеспечить более гибкое решение для автоматизации складов», — пояснил Кевин Бланкеспур, вице-президент Boston Dynamics.

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Он не упомянул другие компании, с которыми компания также будет работать над автоматизацией индустрии. Ожидается, что к 2022 стоимость этого сегмента рынка возрастет до $22 млрд.

источник: inverse