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Роботизированный мусорный бак TrashBot отсортирует мусор для переработки

22.02.2020
Роботизированный мусорный бак TrashBot отсортирует мусор

Компания CleanRobotics разработал роботизированный мусорный бак TrashBot, предназначенный для сортировки отходов.

Как сообщил соучредитель и генеральный директор CleanRobotics Чарльза Ихепа, идея создания робота-сортировщика возникла после того, как он увидел, насколько плохо посетители многих кафе, баров и столовых самообслуживания ориентируются среди множества мусорных баков, предназначенных для разных видов использованной посуды.

Роботизированный мусорный бак TrashBot отсортирует мусор

По его мнению, лучший вариант в данной ситуации – недорогой (в пределах 1200 долларов) робот-сортировщик, которому вполне по силам выполнять эту несложную функцию.

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После того, как использованная вещь оказывается в мусорном баке, камера и датчики отправляют информацию о ней в ПО, которое классифицирует каждый предмет и затем отсортировывает в его соответствующий внутренний бункер.

Через пять секунд робот-сортировщик вновь готов к приему очередной партии мусора. По мере изменения правил утилизации функции машин могут обновляться, а также перестраиваться в зависимости от предпочтений центров переработки.

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Первые роботизированные бункеры, предназначенные для железнодорожных вокзалов и аэропортов, будут установлены в кафе, ресторанах и офисах в Сан-Франциско.

источник: cleanrobotics

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