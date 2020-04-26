Роботизированные костюмы Guardian XO Max произведут революцию в строительной отрасли (видео)

Представьте себе стройплощадку будущего, на которой рабочие с легкостью смогут поднимать и переносить грузы весом в сотни кило благодаря надетым на них роботизированным костюмам.

Sarcos Robotics успешно движется в направлении этого светлого будущего, выводя на этап предварительных заказов полноростовой экзоскелет Guardian XO Max, работающий от аккумуляторов. Поставка новинки заказчикам начнется в 2020 году.

Самой сложной инженерной задачей для Sarcos Robotics было обеспечение широкой функциональности экзоскелета при питании от маленького блока батарей. Для того чтобы робо-костюм был практичным и коммерчески привлекательным, он должен поддерживать работоспособность продолжительный период времени без привязки к кабелям и проводам.

На решение этой задачи у Sarcos ушло несколько лет, и сейчас Guardian XO Max работает до восьми часов на одной зарядке с возможностью замены батареи без отключения системы (в так называемом горячем режиме), то есть в процессе выполнения рабочих задач на объекте.

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Президент Sarcos Robotics Бен Волфф настаивает, что в отличие от их разработки, ни один из гуманоидных роботов или электрических экзоскелетов, представленных сейчас на рынке, не способен выполнять физически тяжелые задачи в течение восьми часов на одном заряде.

Guardian XO Max делает своего носителя в двадцать раз сильнее: это значит, что груз весом в 45 кг будет восприниматься им как 2.2 кг. Производитель заявляет, что экзоскелет максимально синхронизирован с движениями оператора, то есть его движения следуют за движениями человека без малейшей задержки, а значит, его управление является полностью интуитивным и осуществляется в реальном времени в соответствии с волей или рефлексами оператора.

Стоимость такого экзоскелета пока не названа, но, скорее всего, их не планируют продавать поштучно, а вместо этого будут сдавать в аренду с почасовой оплатой. Бен Волфф предполагает, что весь цикл работы экзоскелета, включая доставку на объект, обслуживание и контроль, будет сопоставим с наймом работника по ставке 25 долларов в час.

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Учитывая, во сколько раз повышается производительность труда рабочего при использовании такого устройства, очевидно, что это очень выгодное предложение для промышленных компаний.

источник: sarcos