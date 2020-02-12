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Роботизированная рука способна, как поднимать тяжести, так и изящно играть на пианино (видео)

12.02.2020
Роботизированная рука способна, как подымать тяжести, так и изящно играть на пианино

Разработка роботов, способных ощущать повседневные объекты как это чувствует человек, является широко распространенной целью среди исследователей в области робототехники, которые создают машины, выполняющие различные задачи во многих отраслях промышленности.

Ученые из Корейского института машин и материалов представили роботизированную руку, как самую сильную в мире, которая способна поднимать объекты в три раза больше своего собственного веса, а также выполнять сложные задачи, такие как игра на пианино или подача стакана воды.

Роботизированная рука способна, как подымать тяжести, так и изящно играть на пианино

Роботизированная рука была сконструирована так, чтобы имитировать как размеры, так и функции человеческой руки. Приводное устройство, встроенное в ладонь, управляет 12 двигателями и движением каждым из четырех пальцев, при этом количество суставов составляет 16. Это позволяет как пальцам, так и суставам перемещаться независимо друг от друга, а руке брать предметы, с весом более 3 кг, несмотря на собственный вес всего 1 кг.

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По мнению ученых, это делает ее легче и прочнее, чем имеющиеся в продаже роботизированные руки, и предлагает «самый сильный захвата в мире по сравнению с собственным весом». Кроме того, команда заявляет, что конструкция позволяет легко устанавливать руку на различное роботизированное оружие.

Команда также оснастила роботизированную руку датчиками силы и тактильности на кончиках пальцев и ладони, которые позволяют ей измерять и регулировать направление и величину силы, когда рука соприкасается с различными объектами. Настолько, что он способен на такие действия, как наливание стакана воды, разрезание бумаги ножницами, взятие яйца и даже играть на пианино.

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«Рука робота была разработана для работы с различными объектами, включая инструменты в повседневной жизни, имитируя плавные движения человеческой руки», — говорит доктор Хёнмин До, который руководил исследованием. «Также ожидается, что она будет использоваться в качестве исследовательской платформы для изучения алгоритма захвата руки робота».

источник: eurekalert

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