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Робот «Космическое яйцо» от Alibaba полностью заменит обслуживающий персонал отелей (видео)

16.02.2020
Робот Space Egg от Alibaba полностью заменит обслуживающий персонал отелей

Китайский технологический гигант Alibaba начал испытания первого робота, который станет помощником, а в некоторых случаях полностью заменит обслуживающий персонал отелей.

Alibaba, технологическая компания пробует себя в производстве коммерческих роботов, и первый дошедший до опытных испытаний Space Egg предназначен для транспортировки грузов по территории отелей.

Робот был представлен на компьютерной конференции в Гуанчжоу, и уже начались его испытания в условиях повседневной работы реальной гостиницы. «Космическое яйцо» представляет собой операционный блок на колесиках, укрытый алюминиевым корпусом с камерами и лазерами в качестве навигационной системы. В высоту он меньше метра, а скорость его перемещения соответствует темпу ходьбы человека — 1 м/с.

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Идея роботизировать сферу услуг увлекает инженеров из различных компаний не первый год: американская Aeolus Robotics придумала домашнего андроида Aeulus, британская Diligent Robotics создала медицинского робота Moxi для развоза лекарств по больничным палатам, а итальянская Piaggio Group разработала личного грузчика Gita. Некоторые из этих роботов имеют схожие характеристики – это небольшие боксы на колесиках, предназначенные для транспортировки грузов и малогабаритных объектов из пункта А в пункт В. Вместе с тем, не один из них так и не стал технологической сенсацией, хотя полигон для новых идей и их воплощения весьма обширен.

Принципиальное отличие Space Egg состоит в том, что он интегрирован с разработанной корпорацией Alibaba системой искусственного интеллекта Tmall Genie, которая работает по тому же принципу, что голосовой ассистент Amazon Alexa. Если подключить Tmall Genie к комплексу электроники гостиничных номеров, постояльцы самостоятельно смогут отдавать команды роботу-прислуге.

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Руководство компании заявляет, что Space Egg в отелях – это базовая модель, универсальность которой позволит «затачивать» ее также под нужды больниц, магазинов и ресторанов.

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