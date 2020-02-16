Робот «Космическое яйцо» от Alibaba полностью заменит обслуживающий персонал отелей (видео)

Китайский технологический гигант Alibaba начал испытания первого робота, который станет помощником, а в некоторых случаях полностью заменит обслуживающий персонал отелей.

Alibaba, технологическая компания пробует себя в производстве коммерческих роботов, и первый дошедший до опытных испытаний Space Egg предназначен для транспортировки грузов по территории отелей.

Робот был представлен на компьютерной конференции в Гуанчжоу, и уже начались его испытания в условиях повседневной работы реальной гостиницы. «Космическое яйцо» представляет собой операционный блок на колесиках, укрытый алюминиевым корпусом с камерами и лазерами в качестве навигационной системы. В высоту он меньше метра, а скорость его перемещения соответствует темпу ходьбы человека — 1 м/с.

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Идея роботизировать сферу услуг увлекает инженеров из различных компаний не первый год: американская Aeolus Robotics придумала домашнего андроида Aeulus, британская Diligent Robotics создала медицинского робота Moxi для развоза лекарств по больничным палатам, а итальянская Piaggio Group разработала личного грузчика Gita. Некоторые из этих роботов имеют схожие характеристики – это небольшие боксы на колесиках, предназначенные для транспортировки грузов и малогабаритных объектов из пункта А в пункт В. Вместе с тем, не один из них так и не стал технологической сенсацией, хотя полигон для новых идей и их воплощения весьма обширен.

Принципиальное отличие Space Egg состоит в том, что он интегрирован с разработанной корпорацией Alibaba системой искусственного интеллекта Tmall Genie, которая работает по тому же принципу, что голосовой ассистент Amazon Alexa. Если подключить Tmall Genie к комплексу электроники гостиничных номеров, постояльцы самостоятельно смогут отдавать команды роботу-прислуге.

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Руководство компании заявляет, что Space Egg в отелях – это базовая модель, универсальность которой позволит «затачивать» ее также под нужды больниц, магазинов и ресторанов.