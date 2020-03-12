Робокар Roborace Challenge Kyoto полностью автономный гоночный автомобиль без водителя (фото)

Вы не можете найти место для пилота в этом необычном робокаре? Не удивляйтесь, но его здесь нет. Roborace Challenge Kyoto был специально придуман для автономных гонок.

Его создатели верят, что будущее за полностью беспилотными гонками, где за победу сражаются алгоритмы. По сути, перед нами гигантская батарея на колесах с низким профилем и обтекаемым корпусом.

Отсутствие традиционной кабины позволяет ему быть более плоским и оставляет больше места для вычислительных систем, камер и датчиков.

САМЫЙ МОЩНЫЙ АВТОМОБИЛЬ CZINGER 21C СОЗДАЛИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ (ВИДЕО)

Без сомнения, на робокар будет интересно посмотреть на гоночной трассе.

источник: behance