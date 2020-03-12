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Робокар Roborace Challenge Kyoto полностью автономный гоночный автомобиль без водителя (фото)

12.03.2020
Робокар Roborace Challenge Kyoto полностью автономный гоночный автомобиль без водителя

Вы не можете найти место для пилота в этом необычном робокаре? Не удивляйтесь, но его здесь нет. Roborace Challenge Kyoto был специально придуман для автономных гонок.

Робокар Roborace Challenge Kyoto полностью автономный гоночный автомобиль без водителя

Его создатели верят, что будущее за полностью беспилотными гонками, где за победу сражаются алгоритмы. По сути, перед нами гигантская батарея на колесах с низким профилем и обтекаемым корпусом.

Робокар Roborace Challenge Kyoto полностью автономный гоночный автомобиль без водителя

Отсутствие традиционной кабины позволяет ему быть более плоским и оставляет больше места для вычислительных систем, камер и датчиков.

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Без сомнения, на робокар будет интересно посмотреть на гоночной трассе.

источник: behance

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