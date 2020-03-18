Резкий переход Франции на дистанционное обучение станет интересным опытом для других стран

В качестве меры борьбы с коронавирусом все больше стран закрывают учебные заведения на карантин, к ним присоединилась и Франция. О решении объявил президент республики Эмманюэль Макрон, который выступил с обращением к нации по поводу эпидемии и предпринимаемых правительством меры по защите населения.

Решение далось французскому правительству нелегко. Еще несколько дней назад министр образования Жан-Мишель Бланкер упорно заявлял, что школы вряд ли закроются. Теперь ему же предстоит наладить переход на дистанционное обучение.

Несколько лет назад министерство образования уже разработало платформу для дистанционного обучения. По состоянию на 2017 год ее использовали 237 000 учащихся по всему миру. Общая пропускная способность системы составляет 15 млн учеников — достаточно, чтобы покрыть потребности 13 млн французских школьников.

Впрочем, переход на удаленное образование связан не только с техническими, но и с социальными сложностями. Некоторые дети не имеют доступа к компьютерам или качественному интернет-соединению. Как французское правительство намерено решить эту проблему, пока неясно.

ИЛОН МАСК: «СЕГОДНЯ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ ДОСТУПНЫ БЕСПЛАТНО, А КОЛЛЕДЖ НУЖЕН ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ»

Если дети останутся дома, родителям придется присматривать за ними. Это не представляет сложности для тех, кто работает удаленно. Однако если это невозможно, родители детей в возрасте до 16 лет смогут получить пособие по болезни, заверил Макрон.

Резкий переход Франции на дистанционное обучение может стать интересным опытом для других стран, где рассматривают возможность аналогичных мер. Кроме того, ситуация подтолкнет развитие технологий удаленного обучения. Это принесет пользу и после того, как эпидемия закончится.

источник: venturebeat