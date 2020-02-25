Резиновая краска не потрескается, не отслоится и не выцветет

Одного взгляда на резиновую краску достаточно, чтобы убедиться, что она отличается от своих собратьев. Материал похож на густую мастику, которая, застывая, превращается в эластичную пленку. И именно растяжимость является основным преимуществом. Этот показатель может достигать 300-400%!

Чтобы понять, что означают эти цифры на практике, представим, что резиновой краской покрыт лист металла. Его можно будет свернуть в трубку или согнуть под острым углом, и покрытие при этом не растрескается и не отслоится от основы. Из этого можно сделать вывод, что краска подходит для нестабильных оснований.

Но это еще не все. Обладая высокой адгезией, резиновая краска держится на тех поверхностях, с которых другая просто стечет. Поэтому ее активно используют для отделки изделий из оцинкованной стали и других гладких материалов. Впрочем, на бетоне, кирпиче и других минеральных изделиях она также показывает себя наилучшим образом.

Термостойкость резиновой краски лежит в пределах от –50 до +60ºС. Средний срок жизни покрытия составляет 8-15 лет.

Говоря о преимуществах резиновой краски, стоит отметить, что через нее не просачивается вода. Но при этом покрытие не является «дышащим», то есть паропроницаемым, что следует отнести к недостаткам.

Образуемая резиновой краской пленка противостоит скольжению, а значит, ее можно использовать в «травмоопасных» местах, например, в зонах вокруг бассейна. Материал практически не восприимчив к ультрафиолету (по крайней мере, так утверждают производители) и долго не выцветает под прямыми солнечными лучами.

Все эти свойства обеспечены довольно сложной формулой резиновой краски. Основу данного материала составляет латекс. Именно он отвечает за эластичность нанесенного покрытия. Растворителем служит вода, и именно ею разбавляют краску в случае загустения. В качестве пленкообразователя выступают эфиры и ацетаты гликолей, которые растворяются, выполнив свою задачу.

Также в состав резиновой краски должен входить антифриз, который не позволит ей затвердеть на морозе. Некоторые производители не используют данный компонент, поэтому при холоде их покрытия утрачивают эластичность.

Наконец, в краску замешивают пигменты и различные химические присадки, например, реагенты, придающие покрытию матовость или глянцевый блеск.

Разумеется, производители стремятся повысить качество материала, внося в формулу краски те или иные изменения. Например, используют натуральный латекс вместо акрилового. Сок каучукового дерева придает продукту столь модную сегодня экологичность, но при этом служит питательной средой для вредоносных бактерий. Чтобы решить эту проблему, или хотя бы минимизировать ее, перед окрашиванием поверхность обрабатывают антисептическим грунтом.

Выбор резиновой краски

Существует множество разновидностей резиновой краски. Она может быть универсальной или же специализированной, то есть предназначенной для фасадов, полов гаражей и т.д. В каталогах европейских компаний можно найти более 20 категорий, в том числе для нанесения на гипсокартон, камень, дерево и т.д. Объем упаковки варьируется от 0,3 до 40 л.

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Что касается стоимости, она напрямую зависит от предназначения краски. Универсальные составы обходятся дешевле всего. Влияет на цену и форма выпуска. Например, краска в баллоне стоит дороже той, что выпускается в ведрах, так как позволяет обойтись без использования краскопульта.

На 1 м² поверхности в среднем уходит 120-250 гр. резиновой краски. Упаковки весом 2,4 кг хватает на 10 м² при нанесении в 2 слоя

Технология окрашивания

Являясь высокотехнологичным продуктом, резиновая краска требует грамотного нанесения. Прежде всего, поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, грязи и жира, а трещины и вмятины, если таковые есть — заделать.

Минеральные стены и полы обрабатывают грунтом типа «Бетон-контакт». Он закрывает поры материала и делает поверхность равномерно впитывающей, тем самым сокращая расход краски. Дерево перед отделкой следует пропитать антисептиком. А металл — очистить от ржавчины при помощи антикоррозийных препаратов.

Краску наносят в три слоя при помощи распылителя. Работать кистью нежелательно — во-первых, увеличится расход, во-вторых, покрытие будет выглядеть неаккуратно.

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Чрезмерно гладкие поверхности обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы создать микрозацепки для краски. Иначе она будет плохо держаться.

Схватывается краска через пару часов, но прикасаться к ней раньше чем через неделю нежелательно. После покрытие можно активно эксплуатировать. О том, насколько износостойка резиновая краска, красноречиво свидетельствует тот факт, что ей обрабатывают беговые дорожки стадионов.