Главная НовостиСтроительство Резиновая черепица, сделанная из старых покрышек прослужит более 50 лет

Резиновая черепица, сделанная из старых покрышек прослужит более 50 лет

13.04.2020
Резиновая черепица, сделанная из старых покрышек прослужит более 50 лет

Заботу об экологии можно смело назвать стимулом к появлению новых технологий и материалов, в том числе и в строительной отрасли. Один из примеров — резиновая черепица, которую изготавливают из старых автомобильных покрышек, прошедших переработку. Этот материал изобрели в Европе, и он еще мало знаком, но в полной мере соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным кровельным покрытиям.

Такая черепица идеально справляется со своими задачами: придает зданию привлекательный внешний вид и обеспечивает его надежную защиту. Из-за способности резины к сжатию и растяжению, она отличается особой прочностью, может выдерживать любые температурные колебания и механические воздействия, такие, например, как удары града.

Резиновая черепица, сделанная из старых покрышек прослужит более 50 лет

Кровля из резиновой черепицы обладает высокими гидроизолирующими свойствами, не крошится, устойчива к излому и трещинам, не подвержена губительному влиянию ультрафиолета, не гниет, хорошо поглощает шум. В отличие от металлических кровельных материалов она не деформируется и не подвержена коррозии.

СОЛНЕЧНАЯ ЧЕРЕПИЦА TESLA SOLAR ROOF ВЗАМЕН ОБЫЧНОЙ КРОВЛИ

Несмотря на то, что резиновую черепицу делают из вторсырья, за счет особенностей технологии переработки материал становится экологичным — не вредит здоровью и не выделяет опасных веществ. При изготовлении черепицы из шин удаляют корд, после чего разрезают ее на несколько крупных кусков, полируют и покрывают опилками или шиферной пудрой. Далее изделия подвергают термической обработке. На последнем этапе производства черепицу профилируют, помещая заранее нагретые заготовки в специальные формы.

Работать с резиновой черепицей очень удобно, поскольку она имеет малый вес, легко режется и довольно эластична. При монтаже оснащенные фиксатором плитки соединяют между собой наподобие конструктора и закрепляют с помощью клея, гвоздей или шурупов. Примечательно, что в отличие от других видов черепицы резиновая во время укладки не ломается и не бьется, а значит, позволяет точно рассчитать необходимое количество материала и сэкономить, не покупая его с запасом «на бой».

ОБЗОР РЫНКА ЭЛИТНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Производители дают 50-летнюю гарантию на резиновую кровлю, но на самом деле она способна прослужить намного больше. Причем даже после того, как истечет ее эксплуатационный период, черепицу можно снова направить на переработку и сделать новое покрытие.

, , ,
Изобретатель из Николаева первым в Украине создал «солнечную» кровлю
Строительство

Изобретатель из Николаева первым в Украине создал «солнечную» кровлю
Обзор рынка материалов для мягкой кровли
Строительство

Обзор рынка материалов для мягкой кровли, их преимущества и на что обратить внимание
Стеклянная черепица SolTech способна обогреть дом, особенно в северных странах
Технологии

Стеклянная черепица SolTech способна обогреть дом, даже в северных странах
Обзор рынка элитных кровельных материалов
Строительство

Обзор рынка элитных кровельных материалов
Переработка автомобильных шин в резиновую крошку и ее применение
Технологии

Переработка автомобильных шин в резиновую крошку и ее применение (видео)
Что лучше выбрать для крыши, бетонную черепицу или керамическую плитку
Строительство

Что лучше выбрать для крыши, бетонную черепицу или керамическую плитку