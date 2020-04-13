Резиновая черепица, сделанная из старых покрышек прослужит более 50 лет

Заботу об экологии можно смело назвать стимулом к появлению новых технологий и материалов, в том числе и в строительной отрасли. Один из примеров — резиновая черепица, которую изготавливают из старых автомобильных покрышек, прошедших переработку. Этот материал изобрели в Европе, и он еще мало знаком, но в полной мере соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным кровельным покрытиям.

Такая черепица идеально справляется со своими задачами: придает зданию привлекательный внешний вид и обеспечивает его надежную защиту. Из-за способности резины к сжатию и растяжению, она отличается особой прочностью, может выдерживать любые температурные колебания и механические воздействия, такие, например, как удары града.

Кровля из резиновой черепицы обладает высокими гидроизолирующими свойствами, не крошится, устойчива к излому и трещинам, не подвержена губительному влиянию ультрафиолета, не гниет, хорошо поглощает шум. В отличие от металлических кровельных материалов она не деформируется и не подвержена коррозии.

СОЛНЕЧНАЯ ЧЕРЕПИЦА TESLA SOLAR ROOF ВЗАМЕН ОБЫЧНОЙ КРОВЛИ

Несмотря на то, что резиновую черепицу делают из вторсырья, за счет особенностей технологии переработки материал становится экологичным — не вредит здоровью и не выделяет опасных веществ. При изготовлении черепицы из шин удаляют корд, после чего разрезают ее на несколько крупных кусков, полируют и покрывают опилками или шиферной пудрой. Далее изделия подвергают термической обработке. На последнем этапе производства черепицу профилируют, помещая заранее нагретые заготовки в специальные формы.

Работать с резиновой черепицей очень удобно, поскольку она имеет малый вес, легко режется и довольно эластична. При монтаже оснащенные фиксатором плитки соединяют между собой наподобие конструктора и закрепляют с помощью клея, гвоздей или шурупов. Примечательно, что в отличие от других видов черепицы резиновая во время укладки не ломается и не бьется, а значит, позволяет точно рассчитать необходимое количество материала и сэкономить, не покупая его с запасом «на бой».

ОБЗОР РЫНКА ЭЛИТНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Производители дают 50-летнюю гарантию на резиновую кровлю, но на самом деле она способна прослужить намного больше. Причем даже после того, как истечет ее эксплуатационный период, черепицу можно снова направить на переработку и сделать новое покрытие.