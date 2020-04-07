Революционная батарея от Nikola Motor позволит электрогрузовикам преодолевать на одной зарядке до 1300 км

Производители батарей в связке с автомобильными концернами постоянно работают над усовершенствованием конструкции и состава аккумуляторов, позволяющих увеличить емкость и одновременно снизить вес устройства. Это дало бы возможность уменьшить стоимость и увеличить ассортимент электромобилей.

Серьезные разработки в этом направлении ведет Toyota, планирующая установить новый тип твердотельного аккумулятора на электромобили, которые будут обслуживать участников и гостей на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

О серьезном прорыве в сфере аккумуляторных технологий, позволяющим удвоить пробег электрокаров без увеличения их веса заявила Nikola Motor, которая занимается разработкой электрических грузовиков на водородных топливных элементах.

Пока правда, это достижение не было подтверждено независимыми экспертами. В любом случае, по оценке исследовательской компании ABI Research, от разработки новой технологии до ее массового внедрения может пройти несколько лет.

Nikola предлагает использовать новый состав батареи на основе лития. И это не традиционный литий-ионный аккумулятор, используемый практически во всей электронной технике, от сотовых телефонов до автомобилей Tesla.

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Как заявляет основатель стартапа Тревор Милтон, коммерциализация этой технологии позволила бы грузовикам Nikola преодолевать на одной зарядке до 1300 км с полной нагрузкой или проезжать половину этого пути с более чем двумя тоннами дополнительного груза. В то время как транспорт компании на топливных элементах, в которых также применяются аккумуляторы, сможет преодолевать до 1600 км между зарядками.

Как рассказал Милтон, аккумуляторы появятся на машинах Nikola к концу следующего года, а в 2021 году начнется их серийное производство. По его словам, эта технология может применяться и в батареях легковых электромобилей, что позволит увеличить их запас хода с 480 до 960 километров, при сокращении стоимости и веса батарей.

«Эту технологию мы приобрели у профессора, который работал над ней более десяти лет, усовершенствовали ее и теперь можем коммерциализировать», — сказал Милтон. С этой целью Nikola приобрела и компанию по производству аккумуляторных батарей, пополнив свой штат 15 докторами наук. При этом Nikola готова сотрудничать и с другими производителями.

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По словам Милтона, емкость стандартного электромобильного элемента питания размером 21 мм на 70 мм составляет 5 Ач, а разработчикам из Nikola удалось сократить его размер и стоимость вдвое при той же емкости. Это стало возможным благодаря замене электролита и пластин другим более проводящим материалом, который занимает меньше места. При этом жизненный цикл такой батареи — 2 000 зарядок, что вдвое больше текущего стандарта.