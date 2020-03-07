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Renault представил электромобиль — трансформер Morphoz, длину которого можно увеличивать (видео)

07.03.2020
Renault представил электромобиль - трансформер Morphoz

Одним из главных недостатков современных электромобилей является низкий запас хода на одной зарядке. Новый электрический концепт-кар Renault Morphoz решает эту проблему очень необычным образом. Модель представляет собой трансформер, длину которого можно увеличивать ради установки дополнительного блока аккумулятора.

В обычном режиме в Renault Morphoz вмещается одна батарея мощностью 40 кВт*ч, которой достаточно для поездок по городу и пригородам. Чтобы отправиться в более далекое путешествие, машину необходимо «растянуть» на 20 см и использовать появившееся пространство для установки дополнительного аккумулятора мощностью 50 кВт*ч. Сделать это можно будет на специальной станции всего за пару минут. В этом режиме запаса хода Renault Morphoz хватит на 700 км.

Renault представил электромобиль - трансформер Morphoz

Дополнительный аккумулятор — не единственная особенность режима путешествий. Чтобы сделать дальние поездки более комфортными, меняется расположение кресел в салоне. Кроме того, задний бампер, габаритные огни и воздушные дефлекторы сдвигаются, придавая электромобилю более аэродинамическую форму.

Завершив поездку, дополнительный аккумулятор необходимо сдать обратно на станцию обслуживания. Здесь его зарядят и подготовят к новому использованию.

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В Renault отмечают, что не видят смысла производить аккумуляторы для электромобилей емкостью 90 кВт*ч, поскольку в 90% случаев этот объем будет использоваться меньше, чем наполовину. А в случае выезда за город разумнее и экологичнее использовать модульные батареи, как у Renault Morphoz.

Renault представил электромобиль - трансформер Morphoz

Заряжать электромобиль-трансформер можно будет дома с помощью беспроводной зарядки, на специальной станции или даже во время движения по дороге, оборудованной индукционными зарядными устройствами.

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Renault Morphoz поддерживает беспилотное вождение третьего уровня, то есть большую часть времени водитель сможет не держаться за руль и не смотреть на дорогу. Впрочем, пока автомобили Renault поддерживают лишь второй уровень автономности. Среди других футуристичных характеристик концепт-кара — убирающийся руль и инновационная система развлечений.

Renault представил электромобиль - трансформер Morphoz

Renault Morphoz — всего лишь концепт-кар, так что в производство он запущен не будет. Тем не менее, некоторые идеи, воплощенные в этой модели, могут быть претворены в жизнь в других электромобилях Renault. Скорее всего, это будут модульные аккумуляторы и раздвигающийся кузов.

источник: engadget

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