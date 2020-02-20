Разветвитель питания для подключения нескольких электроприборов к одной розетке «Медовые соты»

Корейские дизайнеры Jinhwan Kim и Hyein Lee разработали оригинальный разветвитель питания для подключения нескольких электроприборов к одной розетке.

Назвали они его Honey Strip («Медовые соты»), поскольку каждое гнездо разветвителя представляет собой шестигранник, напоминающий по форме ячейку пчелиных сот.

Создатели новинки не зря вдохновились природной логикой трудолюбивых полосатиков. Если шестигранник, в отличие от круга или квадрата, вмещает максимальное количество меда при тех же затратах на «расходный материал» для изготовления сот, то, решили они, именно эта форма будет оптимальной для Honey Strip, так как позволяет присоединить к каждому разветвителю сразу пять таких же элементов.

Каждый разветвитель самостоятелен и оснащен персональным штекером. Основной блок питания имеет шнур и вилку для подключения к бытовой розетке 220 В, а к нему с помощью штекеров присоединяются другие гнезда, количество которых зависит от того, сколько бытовых приборов необходимо подключить к одной розетке. Нужно только соблюдать меру, чтобы не перегрузить электрическую точку.

ПОРТАТИВНЫЙ ВЕРСТАК С НЕОБХОДИМЫМИ АКСЕССУАРАМИ И ШИРОКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ

Корпус изделий выполнен из термостойкой ударопрочной пластмассы и снабжен подсветкой в виде ореола, расположенного внутри шестигранника. Это теплое «медовое» свечение не только помогает легко найти гнезда разветвителя в темноте, но и придает всей конструкции декоративные свойства. Благодаря необычной форме и подсветке, у пользователя, скорее всего, не возникнет желания прятать Honey Strip где-то под столом, уж лучше оставить его на виду как неординарный дизайнерский объект.

источник: trendhunter