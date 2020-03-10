Главная НовостиТехнологии Разработаны «управляемые мыслью» протезы рук (видео)

Разработаны «управляемые мыслью» протезы рук (видео)

10.03.2020
Разработаны «управляемые мыслью» протезы рук

Различные группы уже разработали «управляемые мыслью» протезы рук, которые реагируют на нервные импульсы в остаточной культе руки пользователя. Новая система может сделать такие руки проще, чем когда-либо, за счет усиления этих импульсов.

Основная проблема с использованием периферических нервов культи руки заключается в том, что переносимые ими электрические сигналы являются относительно слабыми, и поэтому имплантированные электроды протезов затрудняют считывание. В результате пользователи должны изучать очень специфические шаблоны мышления для различных ручных функций.

Разработаны «управляемые мыслью» протезы рук

Кроме того, после того, как электроды были хирургически связаны с нервами, рубцовая ткань может в конечном итоге сформироваться на стыке — это в конечном итоге приводит к тому, что сигналы еще труднее обнаружить. Нервные импульсы сильнее там, где они возникают, в головном мозге, но имплантированные электроды гораздо более инвазивны и потенциально опасны.

БУДУЩЕЕ ЗА БИОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ — ВСКОРЕ ПРОТЕЗЫ БУДУТ ПРЕВОСХОДИТЬ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИГИНАЛЫ

Вместо этого ученые из Мичиганского университета обернули крошечные мышечные трансплантаты вокруг отрубленных концов нервов в культях пациентов с ампутированными конечностями. Эти пакеты трансплантата / нервного окончания известны как «регенеративные периферические нервные интерфейсы» (RPNI), и они значительно увеличивают электрическую силу нервных сигналов, превращая их в мышечные сигналы, создавая импульсы высокого разрешения, которые намного легче читать.

И в качестве дополнительного бонуса, трансплантаты обеспечивают ткани для нервов, чтобы врасти. Это предотвращает образование невром, которые представляют собой болезненные нервные пучки, которые иногда образуются в местах повреждения.

В лабораторных тестах с использованием протезного рукава Mobius Bionics LUKE, пациенты с поддержкой RPNI могли мгновенно выполнять различные задачи без какой-либо предварительной подготовки — вместо этого они просто думали о том, что они хотят сделать рукой. Помимо всего прочего, они могли захватывать и собирать блоки, поднимать сферические объекты и играть в игру, похожую на камень, ножницы, бумагу.

MICROSOFT ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ТЕХНОЛОГИЮ «ГОЛОТЕЛЕПОРТАЦИИ» (ВИДЕО)

«Это будет трудный путь, но мы не собираемся прекращать работать над этим, пока не сможем полностью восстановить трудоспособные движения рук», — говорит профессор Синди Честек, которая возглавляет исследование вместе с профессором Полом Седерна. «Это мечта о нейропротезировании».

источник: news.umich

,
Будущее за биопротезированием
Технологии

Будущее за биопротезированием - вскоре протезы будут превосходить биологические оригиналы
Youbionic создала механического робота кентавра – Centaur Mechanic
Технологии

Youbionic создала механического робота кентавра – Centaur Mechanic
Пассивный экзоскелет EksoVest оградит строителей и монтажников от травм
Строительство

Пассивный экзоскелет EksoVest оградит строителей и монтажников от травм (видео)
Создан робот которого можно использовать в качестве третьей руки
Технологии

Создан робот которого можно использовать в качестве третьей руки
В 2020 году Facebook запустит собственную криптовалюту GlobalCoin
Сообщество

В 2020 году Facebook запустит собственную криптовалюту GlobalCoin
Робо-ноги экзокостюма HAL управляются силой мысли
Технологии

Робо-ноги экзокостюма HAL управляются силой мысли