Разработаны «управляемые мыслью» протезы рук (видео)

Различные группы уже разработали «управляемые мыслью» протезы рук, которые реагируют на нервные импульсы в остаточной культе руки пользователя. Новая система может сделать такие руки проще, чем когда-либо, за счет усиления этих импульсов.

Основная проблема с использованием периферических нервов культи руки заключается в том, что переносимые ими электрические сигналы являются относительно слабыми, и поэтому имплантированные электроды протезов затрудняют считывание. В результате пользователи должны изучать очень специфические шаблоны мышления для различных ручных функций.

Кроме того, после того, как электроды были хирургически связаны с нервами, рубцовая ткань может в конечном итоге сформироваться на стыке — это в конечном итоге приводит к тому, что сигналы еще труднее обнаружить. Нервные импульсы сильнее там, где они возникают, в головном мозге, но имплантированные электроды гораздо более инвазивны и потенциально опасны.

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Вместо этого ученые из Мичиганского университета обернули крошечные мышечные трансплантаты вокруг отрубленных концов нервов в культях пациентов с ампутированными конечностями. Эти пакеты трансплантата / нервного окончания известны как «регенеративные периферические нервные интерфейсы» (RPNI), и они значительно увеличивают электрическую силу нервных сигналов, превращая их в мышечные сигналы, создавая импульсы высокого разрешения, которые намного легче читать.

И в качестве дополнительного бонуса, трансплантаты обеспечивают ткани для нервов, чтобы врасти. Это предотвращает образование невром, которые представляют собой болезненные нервные пучки, которые иногда образуются в местах повреждения.

В лабораторных тестах с использованием протезного рукава Mobius Bionics LUKE, пациенты с поддержкой RPNI могли мгновенно выполнять различные задачи без какой-либо предварительной подготовки — вместо этого они просто думали о том, что они хотят сделать рукой. Помимо всего прочего, они могли захватывать и собирать блоки, поднимать сферические объекты и играть в игру, похожую на камень, ножницы, бумагу.

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«Это будет трудный путь, но мы не собираемся прекращать работать над этим, пока не сможем полностью восстановить трудоспособные движения рук», — говорит профессор Синди Честек, которая возглавляет исследование вместе с профессором Полом Седерна. «Это мечта о нейропротезировании».

источник: news.umich